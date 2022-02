Manuel Bortuzzo pazzo d’amore per la sua Lulù: arriva un gesto meraviglioso per lei, ecco cosa ha fatto l’ex concorrente del GF Vip.

In pochi avrebbero scommesso sul loro amore, eppure insieme formano una delle coppie più unite del momento. Parliamo di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, che si sono conosciuti ed innamorati nella casa del GF Vip 6. Una storia altalenante, fatta di alti e bassi, quella dei due gieffini, ma, superate le difficoltà iniziali, per loro ci sono stati solo sorrisi. E, ora che Manuel ha abbandonato la casa, non fa altro che guardate la sua Lulù in tv.

Lo ha confermato anche a Verissimo, dove ha rivelato di addormentarsi con la tv accesa, attendendo che anche Lulù dorma. E non è tutto! Per la sua ‘principessa’, Manuel ha fatto un gesto d’amore davvero incredibile. Ecco di cosa si tratta.

GF Vip, Manuel Bortuzzo innamoratissimo di Lulù: il gesto d’amore fa emozionare i fan

Manuel Bortuzzo è letteralmente pazzo della sua Lulù! Dopo le incertezze iniziali, il concorrente si è lasciato totalmente andare al sentimento che provava per la sua coinquilina e, oggi, i due sono più innamorati che mai. E in attesa di ricongiungersi con lei, Manuel ha fatto una dedica davvero speciale per lei. A raccontarlo è stato proprio lui a Casa Chi: “Il tatuaggio 22 è riferito a Lulù: 22 settembre è la canzone mia e di Lulù, il giorno in cui ci siamo baciati...richiama tante cose”.

Ebbene sì! Manuel ha deciso di dedicare un tatuaggio alla sua fidanzata! Un segno che il sentimento che prova è davvero fortissimo. Su Instagram, ha mostrato il 22 tatuato sul collo, attraverso le sue stories:

Eh si, un gesto davvero meraviglioso quello che Manuel ha fatto per la sua Lulù. Come reagirà quest’ultima quando lo scoprirà? Siamo certi che verrà informata nel corso della prossima puntata del reality, che si prospetta ricca di emozioni!