Chiedono a Carlo Cracco come fa un ‘povero’ a mangiare da lui: la risposta lascia a bocca aperta

Come fa un ‘povero’ a mangiare da Carlo Cracco? La sua risposta lascia tutti a bocca aperta: di seguito vi sveliamo cosa ha detto

Se vuoi mangiare nel ristorante del famoso cuoco, devi essere consapevole che il conto potrà essere salato. D’altronde stiamo parlando di uno dei cuochi più famosi in Italia ed è giusto che si spenda qualcosa in più. Ma come fa un ‘povero’ a mangiare nel suo ristorante? La risposta di Cracco ha lasciato tutti a bocca aperta.

LEGGI ANCHE: Carlo Cracco, il suo panettone è il più caro di tutti: sapete quanto costa?

Come fa un ‘povero’ a mangiare nel ristorante di Carlo Cracco?

Carlo Cracco è uno dei cuochi più famosi in Italia. Ha iniziato a lavorare nel ristorante Da Remo di Vicenza, ma la svolta professionale è arrivata nel 1986, quando ha iniziato a collaborare con Gualtiero Marchesi a Milano.

Nel 2001, su invito della famiglia Stoppani, ha aperto il suo primo ristorante “Cracco Peck” a Milano, divenuto poi “Cracco – Ristorante in Milano”. Nel 2016, invece, ha aperto il suo primo ristorante all’estero, “OVO by Carlo Cracco”, situato a Mosca all’interno dell’Hotel Lotte.

LEGGI ANCHE: Dinner Club, lo show di Carlo Cracco: quello che nessuno si sarebbe mai aspettato

Ha iniziato ad acquisire notorietà a livello nazionale quando ha partecipato ad alcune trasmissioni televisive molto famose. A partire dal 2011 è entrato nel cast di MasterChef Italia, ricoprendo il ruolo di giudice fino al 2017. Dal 2014 al 2018 ha invece condotto Hell’s Kitchen Italia. Nel 2018 su Nove è andato in onda Cracco Confidential, docu-film realizzato sulle attività dell’anno precedente.

Uno dei suoi ultimi lavori, invece, è “Dinner Club”, programma condotto su Prime Video e avente per tema la cultura e la gastronomia del territorio italiano e articolato in sei puntate.

LEGGI ANCHE: Quanto costa andare a mangiare nel ristorante di Carlo Cracco? Cifre da urlo, ma che bontà!

La sua cucina è ovviamente abbastanza rinomata. I suoi piatti tipici sono l’uovo marinato, l’insalata russa caramellata, melanzane ai fiori di Sambuco con gamberi e il riso con le lenticchie. Ovviamente è abbastanza costoso mangiare nel suo ristorante. Ma come può un ‘povero’ mangiare nel ristorante di Cracco? In un’intervista de “Le Iene” hanno posto questa domanda al famoso chef e la sua risposta ha lasciato tutti a bocca aperta.

“Un povero ha altri problemi“, ha esclamato Cracco e come possiamo dargli torto. Un ‘povero’ di certo non pensa di andare a mangiare nel ristorante del famoso chef (con tutto il rispetto!).