Così forse non lo ricordate: com’era Amadeus, l’immagine degli anni ’90 è imperdibile

Da molti anni è un conduttore di punta della Rai e tutti sanno chi è, ma chi di voi ricorda il bravissimo Amadeus negli anni ’90?

Per milioni di italiani il suo volto è uno dei più familiari: da decenni è un presentatore televisivo di successo ed a lui sono legati i programmi più seguiti di Rai 1. I suoi esordi però hanno soprattutto a che fare con la musica di cui Amadeus è un grandissimo intenditore, il che forse spiega anche l’incredibile successo ottenuto come direttore artistico del Festival di Sanremo che lo vede proprio in questi giorni al timone per la terza volta.

Leggi anche—–>>>Sanremo 2022, quanto guadagna Amadeus? A quanto ammonterebbe il suo cachet

Molti di voi ricorderanno che Amedeo Sebastiani (questo il suo vero nome) da giovane è stato un dj in radio anche se già allora sognava la tv. Al Corriere della Sera ha raccontato che all’esame di maturità disse alla commissione di dover prendere il diploma solo per accontentare i genitori, ma che non avrebbe mai fatto il geometra.

Debutta negli anni 80 a Radio DeeJay grazie a Claudio Cecchetto e tra le sue prime trasmissioni in tv ricordiamo il Festivalbar di cui è stato conduttore a metà degli anni ’90 insieme ad una giovanissima Alessia Marcuzzi.

Se siete curiosi di scoprire com’era Amadeus in una vecchia immagine di quel decennio, continuate la lettura e, vi assicuriamo che resterete a bocca aperta!

Amadeus ai tempi del debutto in tv: com’era negli anni ’90

Uno dei primi programmi televisivi a cui approdò il conduttore ravennate fu DeeJay Television (1989-1990).

Leggi anche——>>>Sanremo 2022, “Io arrivo e lui sparisce”: Giovanna Civitillo ‘perde’ Amadeus all’Ariston

La trasmissione, andata in onda inizialmente su Canale 5 e poi su Italia 1, era dedicata ai videoclip musicali. Al timone c’era la cosiddetta Deejay’s Gang, un gruppo formato da volti oggi diventati tra i più amati del mondo dello spettacolo italiano: Jovanotti, Fiorello, Linus, Albertino, Amadeus, Gerry Scotti e Leonardo Pieraccioni.

In questa immagine possiamo vedere un giovanissimo Amadeus insieme al suo carissimo amico Fiorello, entrambi con molti più capelli rispetto ad oggi.

Leggi anche—–>>>Amadeus e Giovanna Civitillo sono insieme da tanti anni: come si sono conosciuti

Era il 1990, incredibile quanti anni siano passati da allora: complimenti alla splendida carriera che questi due grandi amici hanno costruito.