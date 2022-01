Amadeus e Giovanna Civitillo sono insieme da tanti anni: come si sono conosciuti

Amadeus e Giovanna Civitillo sono insieme da tantissimi anni, ma sapete come si sono conosciuti?

Amadeus è un conduttore televisivo molto amato, negli anni, abbiamo avuto la possibilità di vederlo al timone di numerose trasmissioni. L’esordio arriva negli anni ottanta a Radio Deejay, dove si afferma in qualità di DJ. Successivamente, a partire dagli anni novanta, la sua vita ha una svolta importante.

Inizia a lavorare e ad affermarsi come conduttore televisivo, conducendo diversi quiz e programmi di intrattenimento, sia sulle reti Rai, sia su quelle Mediaset. Dal 2020, è conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Anche quest’anno, per la terza volta consecutiva, sarà al timone della famosa kermesse musicale. L’anno scorso, anche sua moglie, Giovanna Civitillo, ha avuto un ruolo al Festival. Giovanna e Amadeus sono insieme da moltissimi anni e sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. Ma sapete come si sono conosciuti?

Come si sono conosciuti Amadeus e Giovanna Civitillo: sono insieme da tanti anni

Anche quest’anno, al timone del Festival di Sanremo 2022, ci sarà Amadeus. Il conduttore è pronto a conquistarci per la terza volta consecutiva. Il suo nome è Amedeo Umberto Rita Sebastiani, ma oggi tutti lo conoscono come Amadeus.

Una carriera tutta in salita, è partito come Dj, lavorando per Radio Deejay, fino ad affermarsi come conduttore. Ha presentato diversi quiz televisivi e ancora oggi è così, e tanti programmi di intrattenimento, sia per le reti Rai sia per quelle Mediaset. Dobbiamo dire che Amadeus ha un talento innato! Sappiamo che dal 2003 ha una relazione con la showgirl Giovanna Civitillo e il matrimonio è stato celebrato anni dopo. Ma sapete come si sono conosciuti?

Amadeus e Giovanna si sono incontrati nel programma L’eredità. Lui era al timone della trasmissione e lei lavorava come ballerina. Era il 2003 quando è iniziata la relazione. Il 19 gennaio 2009 è nato il figlio José Alberto e nel luglio dello stesso anno i due si sono sposati con rito civile. L’11 luglio 2019 si sono sposati in chiesa a Roma, dopo che il conduttore ha ottenuto dalla Sacra Rota l’annullamento del primo matrimonio.