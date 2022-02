Avete mai visto la casa di Emma Marrone? Quel ‘cuscino’ fa impazzire tutti; alcuni dettagli dell’abitazione della cantante.

State seguendo Sanremo 2022? Tra le grandi protagoniste di questa edizione del Festival c’è senza dubbio lei, Emma Marrone. La sua “Ogni volta è così” ha conquistato il pubblico: nella classifica provvisoria, la cantante pugliese è sesta! In attesa di scoprire quale sarà la sua posizione finale, siete curiosi di scoprire dove abita Emma?

Sul suo seguitissimo profilo di Instagram, l’ex vincitrice di Amici condivide tantissimi scatti, nei quali è possibile scorgere diversi dettagli della sua abitazione milanese. Anche un curiosi “cuscino”. Diamo un’occhiata ad alcuni dettagli di casa Marrone!

Emma Marrone, i dettagli della sua casa: dove abita la cantante salentina

Emma è legatissima alla sua Puglia, dove appena può si reca per fare visita alla sua famiglia. Per lavoro, però, la cantante si è trasferita a Milano, dove vive in un appartamento dallo stile elegante e confortevole. Attraverso il suo canale Instagram, è possibile scorgere qualche angolino della sua casa: Emma, infatti, si fotografa spesso nella sua dimora! Dove a dominare sono le tinte neutre e i colori chiari, in primis il bianco. Basta dare uno sguardo alla sua camera da letto, dove l’arredamento è davvero minimal: pareti super chiare e tende grigie. Ecco uno scatto che potrete trovare su Instagram:

Passiamo al salotto, dove le pareti sono più scure, ma i divani sono chiari. Un ambiente decisamente rilassante, dove spiccano arredi colorati, come la poltrona in giallo ocra. Ma, in primissimo piano, c’è un particolare ” cuscino” che ha attirato l’attenzione di tutti. Guardate con i vostri occhi:

Si, parliamo del “cuscino della suocera”, uno dei modi in cui è conosciuta la pianta di cactus, che Emma tiene in salotto. Un “dettaglio” apprezzatissimo dai followers della cantante, che hanno commentato con entusiasmo la presenza di questa meravigliosa pianta in casa Marrone. Se siete curiosi di scoprire altri dettagli dell’abitazione della cantante salentina, non potete non seguirla su Instagram. Il suo canale costa ben 5,3 milioni di followers: cosa aspettate ad unirvi a loro?