“Ha rotto”, amicizie in bilico al GF Vip: è caos nella casa più spiata della tv; ecco cosa è successo nelle ultime ore.

Continuano le avventure dei vipponi nella casa del GF Vip 6. Il reality show di Canale 5 tornerà in onda in prima serata lunedì sera, ma, nel frattempo, nella casa sta accadendo davvero di tutto. Amicizie ed alleanze che sembravano essere solidissime vacillano sempre di più…volete sapere l’ultima?

Nelle scorse ore, infatti, uno dei concorrenti si è lasciato andare ad un commento che non è passato affatto inosservato. Si, perché era riferito proprio ad una delle sue più grandi amiche nella casa… Cosa non è piaciuto al gieffino? Scopriamo i dettagli.

GF Vip, “Ha rotto”: l’attacco a Manila Nazzaro arriva proprio da lui, le alleanze si rompono

Amicizie sempre più a rischio nella casa del GF Vip. L’entrata di Delia Duran ha creato un vero scompiglio in casa, distruggendo rapporti fino a quel momento solidi, come quello tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge. Ma le due concorrenti non sono le sole ad essersi allontanate… Anche Katia Ricciarelli ha sempre più cose da ridire sull’ex Miss Italia, così come Davide Silvestri. È stato proprio quest’ultimo a commentare, durante una chiacchierata con Delia, le continue lamentele di Manila sulle pulizie della casa. Sapete cosa ha detto?

L’attore è d’accordo con Manila, ma pensa che dovrebbe smetterla di lamentarsi così tanto: “Si però ha anche rotto. Nel senso si lamenta, ha ragione, però basta, non deve farle le cose, altrimenti deve smetterla di lamentarsi. Lei ha ragionissima in quello che dice, non ha torto, però non continuare a fare le robe se poi ti lamenti. Se vuole vivere serena deve smetterla di lamentarsi e non fare le cose, per lei lo dico”.

Questa l’opinione di Davide, che vorrebbe che Manila si lamentasse di meno, ma anche per lei, per viversi questa esperienza in maniera più serena. “Non può tutti i giorni dire le stesse cose e tutti i giorni mettere a posto, così diventa matta”.