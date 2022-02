Mauro Coruzzi, in arte Platinette, racconta il cambiamento radicale che riguarda il suo rapporto col cibo: cosa è successo.

Non ha bisogno di troppe presentazione, Mauro Coruzzi. Conosciuto da tutto il pubblico anche col nome Platinette, l’amatissimo conduttore radiofonico e televisivo è uno dei volti più apprezzati da tutti noi.

Che Mauro Coruzzi abbia deciso di dimagrire e ritornare in forma, diciamoci la verità, è cosa abbastanza risaputa. Nel corso di una sua intervista a ‘I Lunatici’ datata Luglio scorso, però, l’amatissimo conduttore ha raccontato in che cosa è consistito il suo cambiamento. “Ho fatto una serie di operazioni dal punto di vista psicanalitico, ho iniziato un percorso, ho iniziato a vedere la cosa cinicamente”, ha iniziato a raccontare la voce di RTL 102.5. Spiegando, quindi, che quello ad essere maggiormente cambiato è il suo atteggiamento nei confronti del cibo. “Compro, ma non mangio tutto”, ha continuato a dire. Cerchiamo di capire, però, le sue parole.

Platinette, Mauro Coruzzi spiega com’è cambiato il suo rapporto col cibo: le sue parole

“Sostanzialmente non è cambiato nulla. Ancora ricorro al servizio del cibo a domicilio”, ha iniziato a dire Mauro Coruzzi, in arte Platinette, a ‘I Lunatici’ nel Luglio scorso, spiegando cosa è cambiato nel suo rapporto col cibo. E, soprattutto, cosa ha determinato il suo notevole dimagrimento. “E’ cambiata la disposizione di una testa bacata che tale rimane nei confronti del cibo”, ha detto ancora.

Da quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che a determinare il suo cambiamento fisico sia stato proprio l’approccio al cibo che Platinette ha avuto in tutti questi anni nei confronti di cibo. Seppure sia solito acquistare di tutto, sembrerebbe che il buon Mauro Coruzzi si sia fortemente regolato con le porzioni. “Ingerisco meno calorie. Faccio porzioni decenti, così da non uscire con una specie di salvagente attaccato al girovita”, ha raccontato. Spiegando, quindi, di continuare ad amare particolarmente il cibo spazzatura, ma di essere in grado di regolarsi notevolmente.

Sappiamo benissimo quanto perseguire un obiettivo tante volte può essere complicato, ma il buon Platinette è la piena dimostrazione che quando si vuole ottenere qualcosa, non c’è che nulla che lo impedisca.