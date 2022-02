L’emozionante annuncio in tv: “Aspetto una bambina”, emozioni in studio a Verissimo; l’ex tronista di Uomini e Donne svela il sesso del bebé.

L’annuncio della gravidanza è arrivato circa 15 giorni fa, con un video dolcissimo, in cui per la prima volta ha mostrato il suo pancione. E nelle scorse ore, l’amatissima ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato anche il sesso del bebé che sta aspettando.

Ospite a Verissimo, ha annunciato di essere in attesa di una femminuccia! Lo ha svelato per la prima volta proprio nello studio di Silvia Toffanin, che non vedeva l’ora di scoprire il sesso del bebé che sta per arrivare. Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa notizia.

LEGGI ANCHE —–>“Ti aspettiamo per vederti, senza sognarti più”: l’ex tronista di Uomini e Donne è incinta, annuncio da brividi

Verissimo, l’ex tronista annuncia il sesso del bebè: “È una bambina!”

“It’s a girl!”. Nello studio di Verissimo, l’amatissima protagonista di Uomini e Donne e Amici ha annunciato di essere in attesa di una bambina. L’annuncio è arrivato proprio da Silvia Toffanin, che nn ha trattenuto l’emozione: “Che bello!”.

E non ha trattenuto l’emozione neanche la futura mamma, Sabrina Ghio, che ha raccontato come avere una sorellina sia il grande desiderio della sua primogenita Penelope: “Lei lo desiderava tantissimo, è felicissima. Io non avevo preferenze, dopo un anno passato in maniera devastante, avremmo aspettato anche la nascita per sapere il sesso. Ma lei era talmente tanto felice che non abbiamo potuto aspettare!”.

Fiocco rosa in arrivo e una piccola sorellina per Penelope, nata da un precedente matrimonio dell’ex ballerina di Amici. Che, a Verissimo, ha raccontato il periodo buio che ha dovuto affrontare per diventare di nuovo mamma. Dopo la battaglia contro il papilloma virus, Sabrina ha avuto ben tre gravidanze interrotte nel giro di un anno: “Credo che un pezzo di me sia morto per la prima volta, questa è la sensazione quando succede una cosa del genere. Un pezzo di te rimane in quella sala operatoria”, racconta la Ghio tra le lacrime.

LEGGI ANCHE —->Mostra a tutti il pancino, “Non solo panettoni”: è incinta per la prima volta, gioia immensa

Dopo tanta sofferenza, però, finalmente per Sabrina e Carlo arriva la gioia più grande. La piccola che nascerà si chiamerà Mia, nome scelto dalla sorella maggiore. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore a questa meravigliosa famiglia.