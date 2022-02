GF Vip, grave lutto per Barù: “Non lo voglio dire”, il concorrente lo ha confidato solo a tre persone nella casa.

Una brutta notizia, quella ricevuta da Barù nelle scorse ore. Il concorrente del GF Vip ha perso la nonna e ne è venuto al corrente proprio nella giornata di ieri: la comunicazione è avvenuta in confessionale. In molti, nel corso della giornata di ieri, si erano accorti dell’umore triste del concorrente, sia in casa che i telespettatori, senza però capire il motivo. Questo perché Barù ha preferito non condividere la notizia con l’intera casa.

Il concorrente, infatti, ha scelto di tenere per sé la notizia, o meglio di condividerla soltanto con poche persone all’interno della casa. Tra queste Soleil Sorge, che appare in una conversazione in bagno con Barù, ripresa dalle telecamere: proprio in quel momento il concorrente confida alla coinquilina quanto accaduto, specificando anche perché ha scelto di non comunicarlo a tutti.

Grave lutto per Barù: il concorrente del GF Vip non ha voluto dirlo a tutti in casa

Grave lutto per Barù, uno dei concorrenti più amati di questa edizione del GF Vip. Nelle scorse ore è venuta a mancare la nonna, alla quale era molto legato. In un video presente su Twitter, si vede il concorrente confidare la notizia a Soleil, che non perde tempo ad abbracciarlo per mostrargli la sua vicinanza. “Sono triste ovviamente, ma non lo voglio dire. Non voglio le finte”, spiega Barù, che ha scelto di condividere il suo dolore solo con le persone a cui è maggiormente legato in casa. Oltre alla Sorge, Barù ne ha parlato soltanto con Davide Silvestri e Kabir Bedi.

Sfortunatamente si tratta del terzo lutto che ha colpito la casa del GF Vip quest’anno: nei mesi scorsi, Alessandro Basciano ha perso la nonna e Miriana Trevisan ha dovuto dire addio ad uno zio. Non possiamo che unirci al dolore di Barù e mandare le più sentite condoglianze alla famiglia.