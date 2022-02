Eduardo Scarpetta è un attore di grande talento, ma ricordate tutti i film in cui l’abbiamo visto?

Classe 1993, Eduardo Scarpetta è nato a Napoli. E’ un attore molto amato, nonostante la giovane età può già vantare un’ampia carriera. Nato in una famiglia di artisti e discendente di attori e commediografi, ha iniziato a recitare con il padre Mario Scarpetta a teatro dall’età di 9 anni, e sembrerebbe che anche sua madre sia un’attrice. Ovviamente balza subito all’occhio il suo cognome. Ebbene, è discendente del noto Eduardo Scarpetta, attore e commediografo, capostipite della famiglia Scarpetta-De Filippo.

Il giovane è considerato uno degli attori più promettenti del panorama cinematografico italiano e teatrale. Come abbiamo detto ha iniziato a recitare quando era solo un bambino, poi ha frequentato il Centro sperimentale di cinematografia. In questi anni l’abbiamo visto nel cast di diversi film, al cinema e in televisione: vi riportiamo qui un elenco.

Ha calcato il palcoscenico teatrale quando aveva solo 9 anni. In seguito ha frequentato il Centro sperimentale di cinematografia. In questi anni abbiamo avuto il piacere di ammirarlo e apprezzare la sua arte in diversi film e serie tv. Ricordate esattamente dove l’abbiamo visto?

Eduardo Scarpetta ha debuttato nel 2018 nel film Capri-Revolution e successivamente è entrato nel cast della fiction di successo L’amica geniale. Proprio questa sera, la fiction debutta con la terza stagione e nel cast, anche questa volta, c’è l’amato attore. Nel 2021 è il protagonista del film TVCarosello Carosone, e sempre nello stesso anno è apparso sul grande schermo nel film Qui rido io e ne La tristezza ha il sonno leggero.

Il giovane attore in tutte le sue interpretazioni ci ha stupito e ha mostrato di avere un talento innato. Ne L’amica Geniale veste i panni di Pasquale e anche in questa terza stagione avremo il piacere di vederlo, insieme ad altri amatissimi attori, come le due protagoniste, Gaia Girace e Margherita Mazzuoco, nei panni rispettivamente di Lila e Elena.