Duro colpo per Alex Belli dopo la lunga polemica al GF Vip che lo vede protagonista da mesi nel reality.

Alex Belli è stato un concorrente del Grande Fratello Vip ed è stato sicuramente tra i protagonisti. Fin dall’inizio è stato sotto l’occhio dei riflettori per il suo legame con Soleil Sorge. I due sono apparsi molto complici tanto che, ad un certo punto, si è iniziato a parlare di amore.

Ma l’attore è sposato con Delia Duran e proprio la donna è intervenuta più volte. Tra Alex e Soleil ci sono stati degli atteggiamenti molto intimi, come il passionale bacio che la donna gli aveva dato, nel pomeriggio nel giorno della sua squalifica. Adesso che lui è fuori, dentro la casa c’è sua moglie e ancora oggi, non si fa altro che parlare di questo rapporto-scontro tra Alex, Delia e Soleil. Ma sembrerebbe che qualcuno non abbia visto in positivo il comportamento dell’uomo.

Alex Belli, succede dopo la ‘polemica’ al GF Vip: per lui un duro colpo

Quello che è successo al GF Vip tra Alex belli e Soleil Sorge è noto a tutti ad oggi. In questi mesi, durante la diretta ampio spazio è stato dedicato a questa questione e ovviamente al rapporto con Delia Duran, moglie dell’attore.

L’ex concorrente in queste settimane è intervenuto più volte per parlare con la donna, ma sembra che al momento non ci sia un punto d’incontro. Prima lui l’ha praticamente lasciata tramite un tweet, poi in puntata ha cercato di spiegare a Delia che vuole stare con lei. Delia prima ha detto di voler salvare il suo amore, poi quando ha saputo che Alex ha confessato a Soleil di amarla, si è tirata indietro. Sta di fatto che, di questa dinamica non si finisce di parlare, il pubblico vuole cercare di capire cosa succede tra di loro. Tutto quello che è accaduto, però, sembrerebbe non essere stato approvato da tutti.

Il padre di Alex, un diacono, sembrerebbe essere stato contattato dal settimanale Nuovo. L’uomo non ha voluto commentare gli avvenimenti, dicendo di essere una persona molto riservata e che l’unica eccezione è stata la lettera che gli ha fatto recapitare al GF Vip, anche se, avrebbe preferito non scriverla. Ad aggiungere parole a questa questione sembrerebbe essere stato suo fratello Luca: “Nostro padre non ha approvato certi atteggiamenti di Alex”, ha detto. Ovviamente, c’è da capire a quali atteggiamenti si riferisca.