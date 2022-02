Anna Valle, sapete qual è il suo titolo di studio? Nessuno potrebbe immaginarlo

Sapete qual è il titolo di studio di Anna Valle? Siamo sicuri che nessuno potrebbe immaginarlo: ecco il suo percorso di studi

Oggi è una famosissima attrice, molto amata dal pubblico italiano. Quasi tutti conoscono la sua carriera, i film e le serie televisiva in cui è stata protagonista. Pochi, invece, sanno il suo percorso di studi. Se siete curiosi di sapere qual è il titolo di studio dell’attrice, vi consigliamo di leggere l’articolo fino alla fine.

Qual è il titolo di studio di Anna Valle

Anna Valle è nata a Roma il 19 giugno 1975, ha 46 anni ed è una famosissima attrice molto amata dal pubblico. Fino a tredici anni vive a Ladispoli, poi dopo la separazione dei suoi genitori si trasferisce in Sicilia, a Lentini, paese d’origine della madre. Si avvicina alla recitazione sin da adolescente: la sua prima esperienza teatrale è al Teatro greco di Siracusa, dove interpreta Mirrina in “Lisistrata” di Aristofane.

Ottiene una grossa notorietà nel 1995, quando viene eletta Miss Italia. Prima di partecipare al concorso di bellezza lavorava nel negozio di abbigliamento intimo della madre. Nello stesso anno partecipò a Miss Universo e al videoclip della canzone “Giovane amante mia” di Gianni Morandi.

Grazie alla popolarità raggiunta, il sogno di fare l’attrice poté avverarsi. Viene scelta per un ruolo da protagonista nella fiction TV “Commesse” ed in seguito partecipa ad altre fiction tv come “Turbo”, “Cuore”, “Papa Giovanni” e “Per amore”. La sua popolarità giunge anche all’estero, specialmente in Germania, dove nel 2000 ha girato una serie di fantascienza, “Aeon – Countdown im All”.

Sul grande schermo esordisce con il lungometraggio “Le faremo tanto male” di Pino Quartullo, cui seguono nel 2001 “Sottovento!”, “SoloMetro” e “Misstake”. Sul piccolo schermo, invece, seguiranno tantissime altre serie televisive, di cui l’ultima è “Lea – Un nuovo giorno“.

Molti conoscono la carriera di Anna Valle, pochi invece sanno qual è il suo titolo di studio. L’attrice ha studiato al Liceo Classico Gorgia di Lentini, dove si è diplomata. In seguito, si è iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania, ma ha interrotto gli studi nel 1995 perchè è stata eletta Miss Italia.