Storie italiane, Eleonora Daniele si emoziona in studio: ‘colpa’ di Sangiovanni

Eleonora Daniele si emoziona nello studio di “Storie italiane”, ‘colpa’ di Sangiovanni: in questo articolo vi spieghiamo cos’è successo

Nella puntata odierna del programma di Rai 1, la conduttrice si è emozionata in studio davanti a tutti. Sapete di chi è la ‘colpa’? Di Sangiovanni, ex allievo del talent show “Amici” e reduce dall’esperienza a Sanremo 2022 con il brano “Farfalle”. Se siete curiosi di sapere cos’è successo, vi invitiamo a leggere l’articolo fino alla fine.

Eleonora Daniele si emoziona in studio: il motivo è Sangiovanni

Questa mattina è andata in onda una nuova puntata di “Storie italiane“, programma condotto da Eleonora Daniele su Rai 1. In studio si è parlato ancora del Festival di Sanremo 2022 ed in particolare del cantante Sangiovanni. L’ex allievo del talent show “Amici” si è presentato in gara con il brano “Farfalle”, classificandosi al quinto posto in classifica.

Sul led è stata mostrata una foto di Sangiovanni sul palco dell’Ariston. La Daniele si è immediatamente emozionata. Lacrime miste rabbia quelle della conduttrice di “Storie italiane”. L’immagine di Sangiovanni, infatti, è stata solo uno spunto per parlare di una storia molto più seria.

Sangiovanni, come sappiamo, ama sfoggiare look molto particolari e l’ha fatto anche al Festival di Sanremo 2022. La Daniele ha commentato il look del giovane cantante, esclamando: “Trovo magnifica questa foto“. E poi ha ricordato un racconto fatto dall’ex allievo di “Amici”: “Quando Sangiovanni ha detto quelle parole: ‘Mi prendono in giro per come sono vestito’, mi sono ricordata di quel bambino con i pantaloni rosa, che non ce l’ha fatta a subire critiche e cattiverie”.

La conduttrice ha poi aggiunto: “Guardando questa foto mi sono messa a piangere. Sono passati anni dalla sua morte, ma se lui oggi potesse vedere che il rosa è un colore che stanno indossando tanti ragazzi, che ora sarebbero suoi coetanei, forse non avrebbe più paura”.

La Daniele ha fatto riferimento alla storia di Andrea, giovanissimo che per tutti è rimasto ‘il ragazzo dai pantaloni rosa’. La sua storia fu tragica: Andrea aveva 15 anni, frequentava il liceo Cavour di Roma, era brillante e originale. Si è suicidato il 20 novembre del 2012 perché stanco di essere preso in giro, anche su Facebook, per la sua presunta omosessualità.