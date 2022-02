Cosa faceva Anna Valle prima del successo: il ‘retroscena’ che non tutti conoscono

Anna Valle è un’attrice amatissima, ma sapete che cosa faceva prima del successo? Quale mestiere ha svolto.

Anna Valle è un’attrice italiana molto amata, famosa per aver interpretato numerosi ruoli in film e serie tv. E’ lei la protagonista della nuova fiction Lea-Un nuovo giorno. Ambientata a Ferrara, l’attrice veste i panni della protagonista Lea Castelli, un’infermiera pediatrica che torna a lavoro dopo un anno di aspettativa. Ha preso una pausa dopo che il bambino che portava in grembo è morto prima della nascita.

Un trauma per la donna accompagnato dalla scoperta del tradimento di suo marito. Lea, consapevole del fatto di non poter avere più figli, decide di dedicarsi completamente ai piccoli pazienti che segue. Anna Valle, avrete capito è la protagonista. Soltanto nel 2021 l’abbiamo vista vestire i panni di Emma Conti, protagonista della fiction Luce dei tuoi occhi. L’attrice vanta una carriera incredibile, ma sapete prima del successo, che lavoro faceva?

Consapevole del fatto che non potrà avere più figli, decide di dare il suo amore ai piccoli pazienti che segue.

Soltanto l’anno scorso abbiamo visto l’attrice nei panni di una protagonista diversa, Emma Conti, nella miniserie Luce dei tuoi occhi, etoile internazionale che decide di ritornare nel suo paese Vicenza, per cercare sua figlia. In questi anni, la Valle ha recitato in tantissimi film e serie tv, al cinema e in televisione, vestendo in modo impeccabile personaggi sempre diversi. Ma sapete che cosa faceva prima di diventare una famosa attrice?

Sembrerebbe, da quanto si apprende sul web, che in passato abbia lavorato nel negozio di abbigliamento intimo di sua madre. In seguito, partecipa al concorso di bellezza Miss Italia, partecipando con il titolo Miss Sicilia. E’ proprio Anna Valle a vincere nel 1995 e un anno dopo partecipa a Miss Universo. Il suo sogno di fare l’attrice è sempre più vicino e inizia recitando in fotoromanzi.