“Sono umano anche io”: lo sfogo dell’ex protagonista di Uomini e Donne non è passato inosservato; le parole su Instagram.

Avete seguito la puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri? Nello studio della trasmissione è tornata una coppia molto discussa, che non aveva salutato il programma nel migliore dei modi: parliamo di Andrea Nicole e Ciprian.

I due avevano ricevuto parole piuttosto dure dopo l’incontro avuto a casa della tronista, prima di lasciare lo studio per sempre. Ma, tornati in studio, Maria De Filippi ha voluto chiarire la situazione, chiedendo scusa in particolare a Ciprian ed esprimendo la sua felicità nel vederli così felici. Ma sui social qualcun altro ha voluto commentare la puntata, lasciandosi andare ad uno sfogo che non è passato inosservato…

Uomini e Donne, arriva lo sfogo dell’ex protagonista: “Avrei fatto anche io la stessa cosa”

“Mi state chiedendo tutti cosa penso della puntata di oggi“. Inizia così lo sfogo di uno dei protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne. Attraverso le sue stories di Instagram, l’ex tronista ha voluto spendere alcune parole in merito al ritorno in studio di Andrea Nicole e Ciprian. Anche perché, anche lui ha vissuto una situazione analoga, essendo stato “cacciato” dallo studio per un episodio molto discusso. Di chi stiamo parlando?

Di Joele Milan, che è stato allontanato dallo studio in seguito alla conversazione con la sua corteggiatrice Ilaria Melis, durante il quale si parlava di possibili contatti fuori dal programma. Ebbene, Joele ha ammesso di essere felice per la possibilità che la coppia ha avuto di potersi spiegare e chiedere scusa al pubblico e al programma. Ma, soprattutto, il tronista ha sottolineato come anche lui avrebbe fatto lo stesso, essendosi già scusato sui social e ribadendo di non aver assolutamente avuto intenzione di prendere in giro nessuno. Ecco il messaggio condiviso nelle stories:

“Sono umano anch’io e le sofferenze me le sono guarite nelle quattro mura di casa mia”, conclude Joele, che ancora una volta ha ribadito le sue scuse. E voi, siete d’accordo con le sue parole?