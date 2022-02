Belen Rodriguez può festeggiare! Fantastica notizia anche per i suoi fan

Belen Rodriguez protagonista di una fantastica notizia che riempie di gioia anche i suoi fan: scopriamo cosa bolle in pentola per la showgirl!

Inizia con una bellissima novità il 2022 di Belen Rodriguez: la showgirl argentina sta per tornare in tv con un programma molto seguito e la notizia ha ovviamente reso felici anche i suoi tantissimi fan.

Leggi anche—–>>>Belen Rodriguez è famosissima: sapete cosa faceva prima del successo in televisione?

La nuova stagione della trasmissione targata Mediaset avrà inizio questa sera, mercoledì 9 febbraio. Stiamo parlando de Le Iene, storico show di Italia 1 che vedrà al timone proprio la Rodriguez insieme a Teo Mammuccari, vecchia conoscenza del programma.

Il giudice di Tu si que vales ha infatti ricoperto lo stesso ruolo già in varie edizioni precedenti, esattamente in quella del 2013, del 2014, del 2017 e del 2018 al fianco di Ilary Blasi.

“Ci siamo! Da mercoledì 9 febbraio in prima serata su Italia 1 tornano Le Iene… con un sacco di novità!” si legge sui profili social ufficiali del programma e anche Mammuccari ha condiviso in queste ore dei video in cui annuncia l’imminente prima puntata de Le Iene. E Belen? Come avrà comunicato ai fan la novità?

Belen Rodriguez torna in tv: fantastica notizia, che colpo!

Sui propri profili social, la bella showgirl sudamericana ha pubblicato varie storie in cui si mostra nei camerini alle prese con trucco e parrucco.

Leggi anche—–>>>Che auto guida Belen Rodriguez? Un modello molto ‘desiderato’ dagli italiani

Ha poi postato il video della pubblicità della puntata: la si vede in macchina mentre giunge all’ingresso dello studio e quando dice agli uomini della security che deve entrare per condurre il programma, questi non le credono e pensano che sia uno scherzo.

Al posto di Nicola Savino, che ha brillantemente condotto la scorsa stagione, quest’anno vedremo quindi Mammuccari e la Rodriguez prendere in mano le redini dello show che, tra l’altro, avrà una formula rinnovata. Oltre alle inchieste, ci saranno infatti anche tanta comicità e spettacolo.

Leggi anche—->>>I capelli di Belen Rodriguez sono sempre al ‘top’, ma qual è il suo segreto? Spunta un dettaglio interessante

Grande attesa quindi per vedere Belen nei panni di Iena: non potete assolutamente perdervela, scommettiamo che sarà un successo?