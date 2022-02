La Rappresentante di Lista, tutti hanno notato quel peluche a Domenica In: il suo prezzo vi farà sobbalzare!

Ospite della scorsa puntata di Domenica In, il duo de La Rappresentante di Lista si è presentato con un peluche dal prezzo inimmaginabile!

Come di consueto, la puntata di Domenica In successiva alla finale del Festival di Sanremo è andata in onda proprio dalla famosa città ligure e Mara Venier ha ospitato tutti i cantanti che hanno partecipato alla gara. Tra questi anche i componenti de La Rappresentante di Lista che si sono presentati con un peluche molto originale.

Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina si sono esibiti col loro brano Ciao Ciao, tra i più apprezzati dalla giuria e dal pubblico. Una canzone stile dance anni Settanta il cui testo parla della crisi attuale tra pandemia e disastri ambientali. Dopo essere arrivati secondi nella classifica provvisoria della prima serata, in quella finale i due artisti si sono piazzati al settimo posto.

Un risultato più che positivo e che li inserisce di diritto nell’elenco dei grandi protagonisti di questa 72esima edizione del Festival ma, al di là del posizionamento in classifica, il dato di fatto è che la loro canzone è tra le più ascoltate in questi giorni.

Anche nel look il duo stato tra i più originali di tutta la kermesse e anche a Domenica In non hanno rinunciato a stupire il pubblico: avete visto cosa avevano con loro?

Modello e prezzo del peluche de La Rappresentante di Lista: li avete visti a Domenica In?

Tutti hanno notato il peluche a forma di pecorella che La Rappresentante di Lista ha portato a Domenica In. Se pensate che sia trattato di un semplice pupazzo, però, vi sbagliate.

Il suo prezzo non è affatto economico, anzi: il carinissimo ovino di peluche è una simpatica borsa super griffata. E’ un modello firmato Moschino e costa ben 690 euro!

C’è da ammettere che oltre ad una canzone molto interessante, La Rappresentante di Lista ha saputo portare sul palco del Teatro Ariston anche tanta allegria e buon umore con look davvero strepitosi.