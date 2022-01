Che auto guida Belen Rodriguez? Un modello molto ‘desiderato’ dagli italiani

Il suo stile è impeccabile in tutto: dal look ai posti di vacanza, Belen Rodriguez ama il ‘bello’, ma vi siete mai chiesti che auto guida?

Da anni è la donna più desiderata dagli italiani: nel nostro Paese Belen Rodriguez ha incontrato il successo, ma col tempo è diventata anche un modello di ispirazione per moltissime donne. A colpire di lei è sicuramente la bellezza, ma la showgirl argentina ha saputo distinguersi anche per la sua personalità.

Leggi anche—–>>>Belen Rodriguez è famosissima: sapete cosa faceva prima del successo in televisione?

Attivissima sui social, sono in molti ad apprezzarla per quanto riguarda diversi campi della sua vita: forte e determinata, ma anche profondamente legata ai valori di una volta, primo fra tutti la famiglia.

Amante dei viaggi, in questi anni ha condiviso con i fan tanti meravigliosi luoghi che ha visitato, non ultimo il suo viaggio in Uruguay insieme ad una cara amica. Precedentemente, si era mostrata in un incantevole chalet in montagna insieme alla sorella Cecilia, al cognato Ignazio, i genitori, all’amica Patrizia e la piccola Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. In quel periodo di vacanza, Santiago si trovava invece col padre Stefano De Martino.

Proprio il dolcissimo Santiago ha ripreso la mamma alla guida della sua auto: le storie sul profilo Instagram di Belen lasciano intravedere dettagli da cui è possibile capire che macchina guida al showgirl.

Belen Rodriguez, la sua auto è il sogno di tutti: l’avete vista mentre guida?

Mamma premurosa ed attenta, la Rodriguez ha condiviso sui social un momento divertente insieme al figlio.

Leggi anche——>>>Dopo mesi dalla fine del loro rapporto, Iannone parla di Belen: la rivelazione

Nel video si vedono i due in macchina scherzare mentre lei è alla guida. Ebbene, dallo sterzo e dal sedile ripreso dal bambino, abbiamo notato che la vettura dovrebbe essere un Audi RS. Molto probabilmente si tratta di un Suv perché dal finestrino si percepisce l’altezza del veicolo. Potrebbe essere un Q3, Q5 o Q7.

Leggi anche——->>>Belen Rodriguez, sapete cosa fa nella vita sua mamma Veronica?

Insomma, Belen non smette di far sognare i suoi fan anche quando si tratta di macchine!