Capelli cortissimi e viso birichino, la bambina in questa foto è diventata una conduttrice di successo: riuscite a indovinare chi è?

Resterete di stucco nello scoprire chi è la tenerissima bambina nella foto: oggi ha raggiunto un grande successo come conduttrice tv e radio.

Fa sempre un certo effetto scoprire com’erano da piccoli i volti noti della tv, del cinema o della radio più seguiti del momento e lei è certamente uno di questi.

Leggi anche—–>>>Guardate attentamente questo dolcissimo bambino nella foto: oggi non si parla che di lui

Nello scatto tratto dal suo profilo Instagram, la vediamo bambina con capelli cortissimi e più scuri rispetto ad ora che invece la sua chioma è di color rosso fuoco. Forse ad una prima occhiata non riuscirete a indovinare di chi si tratta, ma a ben guardare i suoi lineamenti sono molto simili a quelli attuali.

Soprattutto la forma della bocca è rimasta uguale nonostante tra qualche mese compirà quarant’anni. Originaria di Cesena, è un volto ormai noto come conduttrice, ma il suo debutto avvenne ben vent’anni fa quando faceva parte delle Letteronze di Mai dire domenica, con Gialappa’s Band ed il Mago Forest.

Nel 2004 inizia a calarsi nei panni di presentatrice ed autrice con A casa di Andrea su Match Music per poi approdare ad altri show sul piccolo schermo come Stracult e Dance Dance Dance. Il suo talento la porta nel 2020 al timone de La vita in diretta Estate, al fianco di Marcello Masi.

Lavora da tempo anche in radio ed è arrivata perfino a recitare per il cinema: nel 2020 l’abbiamo vista infatti nel film Divorzio a Las Vegas, con Giampaolo Morelli.

Chi è la bambina in foto? Si tratta proprio della bravissima conduttrice che tutti conosciamo

Avrete certamente capito che la splendida bambina dello scatto è Andrea Delogu, che in questi anni abbiamo imparato a conoscere grazie alla sua presenza in vari programmi televisivi e radiofonici.

Proprio di recente ha rilasciato un’intervista al magazine F in cui rivela i motivi della sua separazione dall’ex marito, l’attore Francesco Montanari col quale è stata sposata dal 2016 al 2020.

Non tutti sanno che a febbraio dell’anno scorso la bella Andrea ha ricevuto dal Presidente Sergio Mattarella l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana per la conduzione dello speciale tv Tutti a scuola al fianco di Flavio Insinna.

Leggi anche—–>>>In questa foto era davvero molto piccola, poi ha fatto la storia della tv: sapete dirci chi è?

Voi avevate capito di chi si trattava?