La sua magnifica casa è raffinata come il suo personaggio: avete visto dove vive Drusilla Foer?

Scopriamo dove vive una delle co-conduttrici di Sanremo 2022: sofisticata ed elegante proprio come lei, ecco la casa di Drusilla Foer.

E’ sicuramente il personaggio del momento: Drusilla Foer, alter ego di Gianluca Gori, è un’artista in grado di affascinare chiunque con il suo talento di attrice e il suo aspetto di signora chic d’altri tempi.

Un look il suo, scelto con estremo cura dei dettagli, che l’hanno resa iconica anche sul palco del Teatro Ariston dove è stata voluta per affiancare Amadeus nel corso della terza serata della kermesse.

Anche la sua casa non tradisce l’identità di Drusilla: negli scatti postati sul suo seguitissimo profilo Instagram, è possibile intravedere alcuni degli angoli più interessanti della sua dimora ubicata in Toscana, sua regione d’origine dov’è tornata dopo aver vissuto tanti anni a New York, precisamente a Firenze.

Vediamo allora qualche dettaglio della sua magnifica abitazione.

Atmosfere d’altri tempi e tanta eleganza: a casa di Drusilla Foer si respira pura magia

L’atmosfera predominante nell’appartamento richiama subito alla mente epoche passate: decine e decine di libri raggruppati in enormi librerie in legno, luci soffuse, quadri… e non potrebbe essere altrimenti visto che tra le passioni dell’attrice, sceneggiatrice e cantante c’è anche la pittura.

Balza subito agli occhi lo stile retrò dell’arredamento: tante opere d’arte esposte sulle pareti, la lampade e le fotografie che si vedono negli scatti e nei video che contribuiscono a farne un personaggio unico.

Quando viveva nella Grande Mela, la Foer aveva un negozio dell’usato ed evidentemente la passione per gli oggetti antichi deve esserle rimasta. Senza mai rinunciare però ad un pizzico di originalità!

I tantissimi follower di Drusilla avranno certamente notato nei suoi divertenti video alcuni soprammobili in particolare. Nell’appartamento fiorentino della nobildonna spicca ad esempio, questo bizzarro pesce sulla spalliera del divano che vediamo nella foto sottostante.

Oppure questo granchio scuro che risalta sul bianco delle mensole!

Una cosa è certa: nel ‘regno’ di Drusilla Foer non ci si annoia affatto!