E’ lui il fratello dell’attore Lino Guanciale: notate la somiglianza? Le curiosità sulla famiglia del protagonista di Noi.

Lui non ha bisogno di presentazioni: è uno degli attori più amati del momento. Lino Guanciale è salito anche sul palco del Festival di Sanremo 2022, dove ha presentato Noi, il remake italiano di This is us di cui sarà protagonista. In attesa della prima puntata, che sarà trasmessa domenica 6 marzo su Rai 1, conosciamo qualcosa in più sull’attore abruzzese. Sapete chi è suo fratello?

A differenza di Lino, è ben lontano dal mondo dello spettacolo e non ama mostrarsi sui social. Qualche anno fa, però, l’attore ha parlato di lui in un’intervista a Vieni da me, con Caterina Balivo. In quell’occasione Giorgio ha inviato anche un video messaggio al fratello Lino. Curiosi di vedere se si somigliano? Siete nel posto giusto.

Lino Guanciale, avete mai visto il fratello Giorgio? Hanno un rapporto speciale

“Fa lo psicologo, lo fa molto bene. Condividiamo tante passioni, abbiamo giocato anche a rugby insieme. È un rapporto molto forte. Uno di quei rapporti talmente forti che a parlarne quasi ti sembra di sciuparlo, non riesci mai a trovare le parole giuste fino in fondo”. Così Lino Guanciale ha commentato il video messaggio inviatogli dal fratello Giorgio, durante una puntata di Vieni da me del 2018. Un rapporto speciale, quello tra Lino e il fratello Giorgio, che lo ha voluto accanto nel suo giorno più importante.

“Una delle cose più belle che mi ha chiesto di fare era di fare il testimone del suo matrimonio. Non parliamo spessissimo, però ogni volta sappiamo che se c’è da salvare lui o salvare me, sappiamo chi chiamare”, ha dichiarato Lino con gli occhi lucidi. Ecco un’immagine tratta dal video messaggio inviato da Giorgio a Lino nel corso di Vieni da me:

Che dite, notate la somiglianza tra i fratelli Guanciale? Ricordiamo che la fiction Noi partirà il 6 marzo e, insieme a Lino Guanciale, nel ruolo di Milo Ventimiglia, ci sarà Aurora Ruffino, nei panni di Mandy Moore. Noi non vediamo l’ora di seguire questa nuova serie, e voi?