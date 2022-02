In questo scatto era giovanissimo e “sbarbato”: l’avete riconosciuto? Oggi è un amatissimo personaggio televisivo, fuoriclasse nel suo campo.

Sono tantissimi i personaggi noti che, attraverso i social networks, decidono di condividere con i fan scatti o video del passato. Foto ricordo da bambini, tra i banchi di scuola, o semplicemente scatti in cui si mostrano in versioni inedite… proprio come ha fatto lui! Vedete questo bel giovane “sbarbato”? Oggi lo conosciamo tutti benissimo.

È un vero e proprio numero 1 nel suo ambito ed è famosissimo anche in tv, dove conduce diversi programmi di successo. Lo avete riconosciuto?

LEGGI ANCHE —->La conosciamo come la ‘temutissima’ insegnante di Amici, ma com’era Alessandra Celentano da giovane? Spunta la foto di anni fa, incredibile!

Oggi è un personaggio amatissimo, qui era giovane e “sbarbato”: avete capito di chi si tratta?

Sul suo seguitissimo profilo di Instagram, qualche giorno fa, l’amatissimo personaggio tv ha condiviso uno scatto del suo passato che non è passato affatto inosservato! Si, perché il suo look è decisamente cambiato negli anni… ma non per quanto riguarda i capelli, che sono praticamente identici. Niente barba, però, per uno dei cuochi più rinomati del momento. Avete capito di chi stiamo parlando?

Si, proprio di lui, Alessandro Borghese, che ha condiviso la foto ricordo sul suo canale Instagram seguito da quasi 2 milioni di followers! Il post è stato letteralmente invaso dai likes e commenti dei fan: pioggia di complimenti per la versione “sbarbata” di Borghese e non è mancato chi ha trovato somiglianze! C’è chi lo ha paragonato a Fiorello, ma la somiglianza più “accreditata” è quella con Claudio Baglioni, l’avete notata anche voi?

LEGGI ANCHE —->Vi siete mai chiesti quanto costa andare a mangiare da Alessandro Borghese? Bontà assicurate!

LEGGI ANCHE —->Capelli cortissimi e viso birichino, la bambina in questa foto è diventata una conduttrice di successo: riuscite a indovinare chi è?

Quel che è certo è che in tantissimi hanno fatto i complimenti ad Alessandro, che si conferma uno dei cuochi e dei personaggi tv più amati del momento. E voi, cosa aspettate a seguirlo sui social? Il suo canale Instagram è ricco di contenuti originali, non ve ne pentirete!