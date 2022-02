“Ho avuto bisogno di un’infermiera psichiatrica”: così lascia tutti di stucco

La confessione della famosa star lascia tutti di stucco, nessuno si sarebbe aspettato una dichiarazione del genere: “Ho avuto bisogno di un’infermiera psichiatrica”

È un’attrice molto famosa, oltre che una star di fama mondiale. La sua professione, però, non è sempre così facile da svolgere. Pensate che per il suo ultimo lavoro ha avuto bisogno addirittura di un’infermiera psichiatrica. In questo articolo vi riportiamo le sue parole.

“Ho avuto bisogno di un’infermiera psichiatrica”: le sue parole lasciano tutti di stucco

Per il suo ultimo lavoro cinematografico addirittura ha avuto bisogno di un’infermiera psichiatrica. Girarlo, infatti, non è stato affatto semplice. Le parole della famosa star hanno lasciato tutti di stucco.

L’attrice ha confessato che, durante tutta la durata delle riprese, aveva con sé un’infermiera psichiatrica. Un lavoro duro, che necessitava del supporto di una persona esperta. Proprio nessuno si sarebbe aspettato una confessione del genere. Ma siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Per il suo ultimo lavoro, “House of Gucci“, la protagonista principale del film Lady Gaga, cantante di fama mondiale e da qualche anno anche una stima attrice, ha avuto bisogno di un’infermiera psichiatrica. Sono bastate poche settimane nei panni di Patrizia Reggiani perché Lady Gaga capisse di avere bisogno di un supporto psicologico durante le riprese del film.

La star di Hollywood ha sentito il ruolo sulla propria pelle. Per questo motivo negli ultimi giorni di lavoro ha chiesto di essere affiancata da una professionista. L’ha confessato proprio lei stesso in un’intervista a “Variety”: “Avevo un’infermiera psichiatrica con me verso la fine delle riprese. Mi sentivo come se dovessi farlo. Sentivo che era più sicuro per me”.

Lady Gaga è entrata così tanto nei panni di Patrizia Reggiani che fuori dal set si comportava come lei: “Non credo che nessun attore dovrebbe spingersi a quel limite. Ero perennemente Patrizia. Parlavo continuamente con il suo accento, anche se mi riferivo a cose non inerenti al film. Stavo comunque vivendo la mia vita, ma semplicemente la vivevo con i suoi occhi, come se la stesse vivendo lei”.