Matrimonio finito per la bella attrice che annuncia la fine della sua storia d’amore: la rivelazione inaspettata!

A quanto pare l’attrice passerà il primo Natale in solitaria dopo la fine del suo matrimonio, durato ben 10 anni. Si è aperta in un’intervista raccontando come ha affrontato questo momento.

La diretta interessata è un’attrice bellissima e di talento che ha preso parte in tantissimi ruoli sia nel piccolo che nel grande schermo. Con un velo di tristezza, l’attrice ha rivelato la fine del suo matrimonio alla rivista Di Più Tv, affermando che è stato un momento molto doloroso ma necessario. I due ex coniugi avevano maturato quest’idea già dalla fine del primo lockdown, per via di un sentimento che si stava spegnendo lentamente. Tuttavia, sembrerebbe rimasto intatto il rispetto reciproco e soprattutto la loro amicizia. L’attrice infatti ha rivelato che i due vivono a pochi kilometri di distanza l’uno dall’altra.

Leggi anche L’amatissima giornalista è single, matrimonio finito: soltanto adesso l’ha rivelato

L’attrice annuncia la fine della sua storia d’amore, matrimonio finito!

Durante l’intervista edita da Cairo Editore, la donna ha rivelato che “è una presenza non distante nonostante quello che abbiamo attraversato. So che c’è e lui sa che io ci sono per lui. Siamo vicini sia fisicamente sia emotivamente, anche se la vicinanza non è facile perché abbiamo condiviso dieci anni della nostra vita e il distacco è stato doloroso”. La diretta interessata è l’attrice Vanessa Gravina, famosa per il suo ruolo della Contessa Adelaide nella serie Il Paradiso delle Signore.

Leggi anche Bill Gates e Melinda, matrimonio finito: la coppia si lascia dopo 27 anni

L’attrice ha raccontato della separazione dal marito Domenico Pimpinella, manager e attuale direttore generale dell’Enpam. La coppia non ha mai avuto figli e si sono sposati nel 2015 con una cerimonia di pochissimi invitati. Gli sposi hanno preferito non ricevere regali ma donazioni devolute ai volontari dell’Azalea Onlus, uno dei gattini più importanti in Europa. Vanessa Gravina ha aggiunto nell’intervista che “non è un abbandono perché mi impegno con tutta me stessa per tenere viva la condivisione. Spesso quando si attraversano certe esperienze si tende a rinnegare tutto ma per me è umanamente inaccettabile”.

Leggi anche Matrimonio finito dopo soli tre anni: l’amatissima attrice torna single

Ci dispiace per questa coppia, e voi sapevate della fine del matrimonio di Vanessa Gravina?