È stata un’attrice e modella di successo degli anni 80-90, ve la ricordate? Che fine ha fatto oggi: com’è la sua vita lontano dai riflettori.

Dimenticarsi di lei è davvero impossibile! Stiamo parlando di un’attrice e modella di successo degli anni ’80-’90. Nata a Filadelfia nel 1969, si trasferisce da giovanissima a Milano ed inizia ad intraprendere proprio la carriera da modella. Protagonista indiscussa di tantissime sfilate di moda e spot pubblicitari, nel 1980 compie una vera e propria svolta: diventa attrice!

Dopo aver iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nostrano come modella e protagonista di tantissimi spot pubblicitari, il volto amatissimo debutta dapprima sul piccolo schermo e, poi, sul grande schermo con Francesco Nuti. È proprio con il grande ed indimenticabile attore che, nel 1988, appare nel film Caruso Pascoski. Da quel momento, la sua carriera da attrice prende letteralmente il volo. Nel 1990, infatti, la ritroviamo nel film con Massimo Troisi ‘Ricomincio da tre’. E contemporaneamente inizia a diventare un volto fisso di diversi programmi televisivi in compagnia di Pippo Baudo e Fabrizio Frizzi. Insomma, una carriera davvero impressionante. Siete curiosi di sapere che fine ha fatto oggi? Scopriamolo insieme.

Che fine ha fatto oggi l’amatissima attrice e modella degli anni ’80-’90? Eccola qui

L’attrice e modella di successo di fine anni ’80-’90 di cui stiamo parlando è proprio lei: Clarissa Burt! Entrata a far parte dello spettacolo nostrano come modella, la bella statunitense è approdata sul piccolo e grande schermo. E, da quel momento, non si è mai più fermata. Volto amatissimo e protagonista di tantissimi programmi di successo, ad oggi la Burt risulta lontana dai riflettori italiani.

La sua ultima apparizione televisiva italiana risale esattamente nel 2010. È proprio in quest’anno che, a distanza di 6 anni dalla sua partecipazione a La Talpa, l’attrice e modella prende parte a L’Isola dei Famosi. Da quel momento, poi, è ‘scomparsa’ dai riflettori nostrani. Pertanto, siete curiosi di sapere cos afa oggi? Nonostante non sia più una presenza fissa sul piccolo schermo, Clarissa Burt continua ad essere amatissima. Ed in tanti si chiedono cosa faccia oggi. Ebbene. Da quanto si apprende dal suo canale Instagram, sembrerebbe che la Burt abbia detto ‘addio’ ai riflettori per dedicarsi al suo progetto. Stiamo parlando del suo lavoro da CEO e fondatrice di una piattaforma che comprende media, video ed interviste.

Saranno anche passati anni dal suo debutto, ma Clarissa Burt è sempre bellissima. Siete d’accordo?