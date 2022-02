Paolo Bonolis, bruttissimo colpo: non se lo sarebbe mai aspettato

Brutto colpo per Paolo Bonolis, il conduttore televisivo non se lo sarebbe mai aspettato: in questo articolo vi spieghiamo cos’è successo

È uno dei conduttori televisivi più amati dal pubblico italiano, la sua carriera è densa di successi, ma ogni tanto anche lui deve ingoiare qualche boccone amaro. Quello che è successo forse non se lo sarebbe mai aspettato.

Brutto colpo per Paolo Bonolis: cos’è successo

Paolo Bonolis è senza ombra di dubbio uno dei conduttori più amati della televisione italiana. I suoi programmi televisivi hanno sempre un successo incredibile. Nel corso della sua carriera ha lavorato sia per la Rai che per Mediaset. Attualmente lavora per la rete del Biscione, per la quale risulta essere uno dei conduttori più pagati insieme a Maria De Filippi e Gerry Scotti. In passato ha condotto anche il Festival di Sanremo nel 2005 e nel 2009.

Insieme a Luca Laurenti ha formato una delle coppie più longeve della televisione italiana. I due lavorano insieme dal 1991 e nel corso di questi lunghi trent’anni hanno condotto tantissimi programmi di successo, da “Ciao Darwin” ad “Avanti un altro” e tantissimi altri ancora.

“Avanti un altro” è un game show in onda tutti i giorni nella fascia pre-serale. Grazie allo straordinario successo ottenuto dalla trasmissione, la rete del Biscione ha deciso di puntare sul programma anche in prima serata. Nasce così l’idea di “Avanti un altro – pure di sera”. Adesso, però, pare possa arrivare un brutto colpo per Bonolis, sicuramente inaspettato. Il suo game show ha avuto sempre successo, ma di recente pare abbia avuto qualche problema in termini di ascolti.

Come riporta il giornalista Davide Maggio sul suo blog, pare che Mediaset abbia deciso di fermare la messa in onda del game show in prima serata. Lo stop sembra già essere deciso e fissato a partire da domenica 13 febbraio 2022. le puntate mandate in onda di Avanti un altro pure di sera non hanno conquistato abbastanza. Lo share arranca e Mediaset avrebbe deciso di correre ai ripari con uno stop ‘forzato’ e forse ‘momentaneo’. Le puntate già registrate, infatti, potrebbero andare in onda in futuro, ma al momento non è stato comunicato nulla di definitivo.