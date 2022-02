Ha interpretato Ron in Harry Potter: sapete chi è la compagna dell’attore? Anche lei è un’attrice famosissima.

Harry Potter è una saga che ha riscontrato un successo planetario. Nel 2001 c’è stata l’uscita del primo capitolo, Harry Potter e la pietra filosofale. Nessuno avrebbe immaginato che la storia del piccolo mago dalla cicatrice sulla fronte potesse appassionare grandi e piccini, ma così è stato.

La saga è inoltre basata su un vero e proprio capolavoro, ovvero i romanzi di Joanna Rowling e forse, a questo punto, dobbiamo dirlo, c’era proprio da aspettarselo. Il protagonista è stato interpretato da Daniel Radcliffe, accompagnato in questo viaggio da Emma Watson che ha interpretato Hermione Granger e da Rupert Grint, che ha vestito i panni di Ron Weasley. Parliamo di Grint, oggi è famoso in tutto il mondo e questo è il primo ruolo che ha avuto e sicuramente quello che ha fatto sì che diventasse famoso ovunque. Nel 2020 l’attore è diventato papà di una bambina insieme alla sua compagna: ma sapete che la fidanzata di Rupert è un’attrice?

In Harry Potter ha interpretato Ron: chi è la compagna dell’attore, anche lei è un’attrice

Rupert Grint ha interpretato Ron Weasley in Harry Potter. Il maghetto dai capelli rossi è nella saga il migliore amico di Harry, il ‘Prescelto’ e insieme ad Hermione Granager sono inseparabili.

Harry affronterà Lord Voldemort anche grazie al supporto e all’aiuto dei suoi amici che lo affiancheranno fino alla fine, alla battaglia. Per Rupert questo è stato il suo primo ruolo importante e successivamente ne sono seguiti altri. Nel 2020 l’attore è diventato papà di una bambina, Wednesday G., insieme alla sua compagna. Ma sapete chi è la fidanzata di Rupert? Come vi abbiamo sopra accennato, anche lei è un’attrice famosissima.

La star di Harry Potter ha una relazione iniziata nel 2011 con Georgia Groome, un’attrice inglese, nota per aver interpretato diversi personaggi. Ha recitato al cinema e in televisione, in London to Brighton, La mia vita è un disastro, Double Date, Serious Amazon, Metropolitan Police, Lewis, e in tanti altri film. Rupert Grint e Georgia sono insieme da tantissimi anni e sono diventati genitori di una bambina nel 2020.