Perchè Serena Bortone non ha figli: è stata proprio lei a rivelare il motivo

Perchè la famosa conduttrice Serena Bortone non ha figli? È stata proprio lei a rivelarlo: in questo articolo vi riportiamo le sue parole

Nonostante della sua vita privata si sappia ben poco, della famosa conduttrice sappiamo per certo che non ha figli. Dietro questa decisione a tratti ‘inusuale’ c’è un motivo ben preciso ed è stata proprio lei a rivelarlo.

LEGGI ANCHE: Serena Bortone, clamorosa indiscrezione: ha una nuova fiamma?

Perchè Serena Bortone non ha figli? La sua confessione

Serena Bortone è nata a Roma l’8 settembre 1970. È una famosa conduttrice televisiva e alle spalle ha una lunga carriera. Cresciuta nella scuola della Rai 3 di Angelo Guglielmi, ha iniziato a lavorare nella redazione del programma “Alla ricerca dell’arca” di Mino Damato. In seguito ha poi lavorato per altre storiche trasmissioni come “Avanzi” di Serena Dandini e “Ultimo minuto” di Simonetta Martone e Maurizio Mannoni.

LEGGI ANCHE: Serena Bortone: “Sono molto addolorata”, la conduttrice piange un’altra vittima del Covid

Nel 1994 arriva la chiamata di “Mi manda Lubrano”, famoso programma di inchieste a difesa dei cittadini e dei consumatori divenuto poi “Mi manda Raitre”. Nel 1998, invece, comincia la sua esperienza di giornalista politica per la trasmissione “TeleCamere”, di cui nel 2006 diventa anche conduttrice. Nel 2007 torna a “Mi manda Raitre” nelle vesti di autrice.

Dal 2017 al 2020, invece, lavora ad “Agorà”. Prima di vestire i panni di conduttrice ha ricoperto il ruolo di autrice per lo stesso programma. Di recente, invece, è passata a Rai 1, conducendo un programma sicuramente più leggero, non di inchiesta. Dal 2020, Serena Bortone è la conduttrice di “Oggi è un altro giorno“.

LEGGI ANCHE: Serena Bortone commossa in diretta: “Sono devastata”, il grave lutto che l’ha addolorata

Sulla sua vita privata si conosce ben poco. La Bortone, infatti, non ama apparire sui settimanali di gossip, anche se di recente il portale Dagospia ha lanciato una clamorosa indiscrezione. La conduttrice sarebbe uscita a cena con Lorenzo Viotti, giovane direttore d’orchestra. L’indiscrezione, però, non è mai stata confermata né dall’una né dall’altro.

Ciò che sappiamo sulla vita di Serena Bortone, però, è che non ha figli. È stata proprio lei in un’intervista a rivelare il motivo che si ‘nasconde’ dietro questa decisione abbastanza ‘singolare’. “Non ho mai considerato la maternità come qualcosa d’identitario”, ha dichiarato la famosa conduttrice. Ciò, però, non costituisce un rimpianto per la presentatrice: “La parola rimpianto non mi appartiene, non torno mai sul passato ragiono sul presente e sull’immediato futuro”.