Da questo scatto sono passati 20 anni: riconoscete l’attore? Da anni lo vediamo in una famosa soap opera.

Una foto che porta la mente ad un tempo passato e a pubblicarla è stato un attore amatissimo. Ovviamente, il protagonista dello scatto è lui, solo che era giovanissimo. Sul suo profilo instagram, seguito da oltre 100 mila follower, sono centinaia le foto condivise e spulciando e andando indietro con gli anni, abbiamo ritrovato proprio questa.

Era molto giovane, come lui stesso ha riportato si tratta del 2001. Non è cambiato tantissimo, oggi porta i capelli molto più corti, ma i lineamenti del viso, sono rimasti tali. Come anticipato, da anni fa parte di una famosa soap opera tutta italiana. Lo scatto risale al 2001 e lui è entrato nel cast di questa serie di cui vi stiamo parlando un anno dopo. Non è difficile riconoscerlo, avete capito chi è l’attore?

Leggi anche Guardate attentamente questo dolcissimo bambino nella foto: oggi non si parla che di lui

In questo scatto era giovanissimo, riconoscete l’attore? D anni lo vediamo in una famosa soap opera

L’attore ha pubblicato questo scatto del passato sul suo profilo instagram. Andando a spulciare trai vari post, non potevamo non notarlo. In didascalia si legge che è un ‘reperto’ del 2001, ed era giovanissimo allora.

Leggi anche È stata l’amatissima Teresa di ‘Un posto al sole’, ma che fine ha fatto oggi? Ha cambiato radicalmente vita

Un anno dopo è entrato a far parte di una soap opera famosissima, in onda da circa 25 anni. Ancora oggi è presente e il suo personaggio è uno dei più amati. Questo è sicuramente il ruolo che gli ha donato grande popolarità, ma negli anni ha vestito altri personaggi. Vi sveliamo che dal 2002 è entrato a far parte di Un posto al sole. Ora, dopo questo indizio che risulta fondamentale, l’avete riconosciuto? E soprattutto, avete capito chi interpreta?

Siamo sicuri che già all’inizio avevate capito. In foto è l’amatissimo attore Michelangelo Tommaso, interprete di Filippo Sartori in Un posto al sole. E’ stato lui a pubblicarla sul suo canale instagram, riportando a corredo che si tratta degli anni 2000, scattata nell’estate del 2001: “The summer is magic. E mi vedevo anche grasso e bruttarello“.

Tommaso in questi anni ha recitato al cinema e in televisione, come ne L’ultimo bacio, Due gemelle a Roma, Saturno contro, Altromondo; sul piccolo schermo in Compagni di scuola, R.I.S 2 Delitti imperfetti, 7 vite, Le ali, Don Matteo e ovviamene in Un posto al sole.