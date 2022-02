L’attrice ha cambiato look: in Harry Potter abbiamo amato il suo stravagante personaggio

L’attrice ha cambiato look negli anni e oggi si mostra così: l’abbiamo amata nella saga Harry Potter, la riconoscete?

Guardando questo scatto non possiamo non elogiare la bellezza dell’attrice. Bionda, occhi grandi e azzurri, è proprio un incanto. Come vi abbiamo accennato, negli anni ha cambiato look, perchè non ha sempre avuto questo stile.

L’abbiamo vista la prima volta nella famosa saga Harry Potter ma allora era molto piccola. Sembrerebbe, da quanto si legge sul web, che per entrare nella parte, ha dovuto tingere i capelli. Questo vuol dire che, il colore che le abbiamo visto nella saga, non era il suo naturale. Anche se, sembrerebbe che, negli anni, non abbia poi voluto ritornare al precedente look. Riconoscerla non è così difficile, osservando la foto, avete capito quale personaggio ha interpretato?

L’attrice ha cambiato look, la riconoscete? In Harry Potter abbiamo tanto amato il suo personaggio

Harry Potter è una saga conosciuta in tutto il mondo. Nonostante siano passati circa 10 anni dall’uscita dell’ultimo capitolo, ancora oggi, è nel cuore dei fan. In alto vi abbiamo mostrato la foto di un’attrice che, come abbiamo detto, ha fatto parte della saga.

Oggi si mostra con questo look molto casual, ma in Harry Potter aveva i capelli più lunghi, un trucco meno accentuato ed era ovviamente giovanissima. E’ entrata a far parte del cast quando aveva solo 14 anni, oggi ne ha circa 30. La prima volta che l’abbiamo vista è in Harry Potter e L’ordine della fenice, capitolo uscito nel 2006. Il suo personaggio è sempre stato fuori dalle righe, ha un atteggiamento strano e l’aria stralunata: avete capito di chi stiamo parlando?

Ebbene sì, è semplice, nella saga ha interpretato Luna Lovegood, studentessa di Corvonero di un anno più piccola di Harry e che sarà per il prescelto di grande aiuto. Ad interpretare questo brillante ed eccentrico personaggio è stata l’attrice irlandese Evanna Lynch. E’ entrata a far parte del cast nel 2006 e ha continuato a vestire i panni di Luna fino alla fine. L’attrice è stata presente anche nello speciale Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts uscito nel 2022, lasciando i fan senza parole.