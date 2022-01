Teresa è stata un’amatissima protagonista di Un posto al sole, ma che fine ha fatto oggi? Dopo il suo ‘addio’ alla soap, ha cambiato vita: cosa fa.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando dell’amatissima Teresa Diacono del seguitissimo ‘Un posto al sole’. Vera e propria pietra miliare della soap opera napoletana, l’attrice da diversi anni non figura più come presenza fissa all’interno del cast. È proprio per questo motivo che, a distanza di anni dal suo ‘addio’, sono davvero tantissime le persone che si chiedono che fine abbia fatto oggi.

Andata in onda per la prima volta nel 1996, Un posto al sole ha saputo immediatamente catturare l’attenzione del pubblico italiano. Non è un caso se, a distanza di ben 26 anni dalla messa in onda della sua prima puntata, non soltanto continua ad essere amatissima, ma anche seguitissima. Nel corso di questi lunghi anni, lo sappiamo benissimo, si sono alternati e susseguiti tantissimi nuovi personaggi. E, purtroppo, alcuni di quelli secolari hanno detto ‘addio’. Tra questi, non possiamo fare a meno di citare lei: Teresa Diacono, madre di Silvia Graziani e moglie di Otello. Che fine ha fatto oggi? Cosa fa dopo il suo addio alla soap opera?

Che fine ha fatto oggi Teresa di Un posto al sole? Cosa fa dopo l’addio alla soap

Entrata a far parte del cast di Un posto al sole nel 1998, due anno dopo la messa in onda della soap opera napoletana, la simpaticissima Teresa Diacono ha conquistato tutti sin dal primo momento. Con il suo forte istinto materno e un talento davvero impressionante, Carmen Scivittaro è stata una delle sue protagoniste indiscusse fino al 2018. È proprio in quest’anno, però, l’attrice è completamente uscita. E, con la scusa di dover accudire suo padre ad Indica, Teresa ha salutato tutti i telespettatori di Un posto al sole.

Che fine ha fatto oggi? Ebbene. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, se nella fiction è stato trovato un ottimo espediente per allontanare la simpatica Carmen dal set, nella vita reale c’è stato un motivo piuttosto drammatico che l’ha spinta a prendere questa decisione. Da quanto si legge da un articolo di Fanpage del 2019, sembrerebbe che l’attrice napoletana abbia dovuto far fronte ad un tragico lutto. E che per questo motivo non soltanto abbia deciso di dire addio alla tv e alla sua carriera, ma anche di dedicarsi principalmente ai suoi cari.

Vi piacerebbe poterla rivedere?