Amici 21, chi è Gio Montana: età, Instagram, curiosità sul nuovo cantante, entrato a far parte della squadra di Anna Pettinelli.

Manca sempre meno all’inizio del serale di Amici 21. Si tratta della fase finale della trasmissione di Maria De Filippi, che si svolgerà nelle puntate in prima serate. Per i prof, quindi, è tempo di scegliere i componenti delle proprie squadre da portare al serale. Ebbene, Anna Pettinelli ha scelto di dare la possibilità ad un nuovo cantante!

A grande sorpresa, l’insegnante di canto ha assegnato un banco ad un nuovo allievo, che ha conquistato la felpa della scuola senza dover affrontare sfide. Si tratta di Gio Montana, che è a tutti gli effetti un concorrente di Amici 21. Conosciamolo meglio.

Gio Montana è il nuovo allievo di Amici 21: cosa c’è da sapere su di lui

Nato e cresciuto a Milano, attualmente cameriere in un bar, Gio Montana è ufficialmente nella scuola di Amici 21. A dargli un banco è stata Anna Pettinelli, che a sorpresa lo ha convocato in sala studio, facendogli trovare la felpa in una scatola. Il cantante, parlando con Anna, racconta un po’ della sua vita, spiegando che proviene da una famiglia umile, papà muratore e mamma casalinga, e che vive in una casa popolare, molto piccola. “Io so che con le tue forze, da solo, senza una casa discografica, senza Amici, sei riuscito a fare un disco d’oro, con le tue forze, con un pezzo che si chiama Sole a mezzanotte“, spiega la Pettinelli. In effetti, sul web, ci sono tanti commenti di telespettatori che conoscevano già Gio Montana e la sua canzone più famosa.

Anche sui social, il 24 enne ha già un grande seguito, con più di 25 mila followers su Instagram. Un numero destinato senza dubbio a crescere, data la popolarità che regala il talent show di Canale 5. Ecco uno scatto presente sul suo canale Instagram:

Non ci resta che attendere le prossime puntata per vedere come si inserirà Gio nel gruppo e, soprattutto, per scoprire se la sua avventura nella scuola proseguirà fino alla fine. Siete contenti della new entry?