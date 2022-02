Cecilia Dazzi ha raggiunto l’apice del successo nei primi anni ‘90: ricordate? Com’era: resterete davvero senza parole.

Ci sarà anche lei in questa nuova ed imperdibile fiction di Canale 5: Cecilia Dazzi! Volto amatissimo del cinema e della televisione italiana, la splendida attrice romana vestirà i panni di Rosa Luli.

Nata a Roma il 17 Ottobre del 1969, Cecilia Dazzi inizia la sua carriera da attrice da piccolissima. Aveva esattamente 14 anni quando, per la prima volta in assoluto, prende parte ad ‘Ophira’, serie televisiva diretta da suo padre, e conquista tutti con la sua straordinaria bravura. Qualche tempo dopo la sua prima apparizione televisiva, infatti, viene scelta da Ettore Scola per il suo film ‘La famiglia’ e da quel momento cavalca ancora di più la cresta dell’onda. L’apice del successo, però, si avrà qualche anno più tardi. È esattamente il 1991 quando la bella Cecilia entra a far parte del cast de ‘I ragazzi del muretto’. Giovanissima, ma con un talento davvero impressionante, la Dazzi conquista tutti. E, ad oggi, è un volto amatissimo. Siete curiosi, però, di vedere com’era in quegli anni? Sono trascorsi poco meno di 31 anni, ma com’è cambiata in tutti questi anni? Scopriamolo insieme: resterete davvero senza parole.

Raggiunge l’apice del successo negli anni ‘90, ma com’è cambiata? Impressionante

Era esattamente il 1991 quando Cecilia Dazzi, dopo aver già esordito come attrice, entra a far parte del cast de ‘I ragazzi del muretto’. Nei panni della giovanissima Debora, l’attrice è stata una delle protagoniste della serie tv a partire dalla prima fino alla seconda stagione. Siete curiosi, però, di sapere com’era in quegli anni? Nata nel 1969, si può chiaramente comprendere che all’epoca la Dazzi avesse soltanto 22 anni.

In attesa di poterla vedere questa sera in ‘Fosca Innocenti’, siamo riusciti a rintracciare uno scatto di Cecilia Dazzi ai tempi de ‘I Ragazzi del muretto’. Siete curiosi di sapere com’è cambiata in tutto questo tempo? Eccola:

Insomma, seppure siano passati più di 30 anni da quel momento, si può vedere chiaramente che la bella Cecilia non è affatto cambiata. Al di là del colore dei capelli, diverso da quello di oggi, la Dazzi è rimasta sempre splendida. Siete d’accordo?