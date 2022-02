Luca Capuano sarà uno dei protagonisti de ‘Fosca Innocenti’, ma sapete chi è sua moglie? Anche lei è una splendida attrice.

A distanza di mesi da ‘Luce dei tuoi occhi’ e ‘Storia di una famiglia per bene’, Canale 5 è pronto a rallegrare il suo amatissimo pubblico con una nuova ed imperdibile mini serie televisiva. A partire da questa, infatti, inizierà ‘Fosca Innocenti’.

Con protagonista indiscussa Vanessa Incontrada, che vestirà proprio i panni di Fosca Innocenti, la fiction regalerà delle puntate e delle serate piuttosto imperdibili. A rendere tutto questo possibile, sia chiaro, non ci sarà soltanto la splendida attrice spagnola, ma anche tanti altri straordinari interpreti. Tra questi, c’è anche lui:il mitico Luca Capuano. Di origini napoletane e con una carriera alle spalle davvero impressionante, il buon Capuano sarà tra i maggiori volti della fiction. In attesa di poterlo vedere questa sera, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui? Ad esempio, sapete chi è sua moglie? A raccontarvi ogni cosa nel minimo dettaglio, ci penseremo immediatamente. Quello che, però, ci teniamo ad anticiparvi è il fatto che anche lei, così come lui, è una straordinaria attrice. Scopriamo insieme di chi stiamo parlando.

Chi è la moglie di Luca Capuano? Anche lei è un’attrice

In attesa di poterlo vedere nei panni di Walter Baroni, siamo pronti a raccontarvi ogni cosa su Luca Capuano. Nato a Napoli il 1 Marzo del 1977, inizia a lavorare nel mondo della recitazione dopo aver mosso i primi passi come modello. Dapprima al teatro e poi sul grande schermo, il buon Capuano ottiene la grande popolarità nel 2008. È proprio in quest’anno, infatti, che entra a far parte del cast di Centovetrine. E ne diventa uno dei suoi protagonisti indiscussi. Da quel momento, la sua carriera prende ancora di più il volo. Dopo la famosa ed indimenticabile soap opera di Canale 5, infatti, Luca prende parte a diverse fiction di successo. Come dimenticarlo, ad esempio, ne ‘Le tre rose di Eva’. Oppure, ne ‘Che Dio ci aiuti’.

Cosa sappiamo, però, sulla sua vita privata? Ebbene. Forse non tutti lo sanno, ma la moglie di Luca Capuano è anche lei una straordinaria attrice. Stiamo parlando proprio di Carlotta Lo Greco, la Elda Ponti e Bianca De Gregorio di Centovetrine. I due, da quanto si legge dal web, sono convolati a nozze nel 2012. E, rispettivamente nel 2008 e nel 2013, sono diventati genitori.

Sono davvero bellissimi insieme, vero?