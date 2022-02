Conosciamo tutti Pamela Anderson, ma com’era prima della chirurgia? Le foto

Indimenticabile bagnina in “Baywatch”, Pamela Anderson è diventata un’icona per le sue curve mozzafiato: l’avete vista prima della chirurgia?

Ha fatto sognare i milioni di fan sparsi per il mondo con il suo fisico ‘esplosivo’ quando correva lungo le spiagge della California nel telefilm anni ’90 Baywatch. Qui interpretava il ruolo di C.J. Parker e l’iconico costume rosso, che ne risaltava il fisico statuario, è rimasto impresso nella memoria di tutti noi.

Leggi anche—–>>>Pamela Anderson, sesto matrimonio per la star: lo ha rivelato solo adesso

Nata a Ladysmith, nella Columbia Britannica, il 1º luglio del 1967, oggi l’attrice ha più di 50 anni. Sposata e divorziata ben cinque volte, non ha mai avuto problemi a dire di essere ricorsa alla chirurgia plastica in passato: si è infatti sottoposta ad una mastoplastica additiva per ingrandire il volume del seno e a delle punture per aumentare la grandezza delle labbra.

Negli anni, però, ha ammesso di aver esagerato un po’ con gli interventi estetici ed oggi sembra più consapevole del fatto che molto probabilmente anche senza quelli, sarebbe stata ugualmente bellissima.

Leggi anche——>>>Sulle spiagge di Baywatch ha fatto strage di cuori: com’è oggi a 53 anni l’attore che interpretava Cody

Lo dimostrano le foto che a volte pubblica sul suo profilo Instagram e che risalgono alla sua adolescenza, prima di modificare il suo aspetto grazie alla chirurgia.

Pamela Anderson, com’era tanti anni: eccola prima della chirurgia

Biondissima ancora oggi, Pamela sfoggia spesso un look meno casual rispetto ad allora ed un make-up è molto marcato sugli splendidi occhi verdi.

Leggi anche——->>>Era la bellissima Caroline in Baywatch, ricordate? Sono passati 20 anni, com’è oggi: incredibile!

Da ragazza infatti l’attrice usava spesso jeans, t-shirt, sneakers ed il viso era completamente al naturale. Questo scatto di quando era adolescente la mostra in tutto il suo splendore, completamente acqua e sapone. Si capisce immediatamente che, in effetti, sarebbe stata bellissima lo stesso senza intervenire chirurgicamente.

A breve uscirà su Disney+ la nuova serie dedicata a lei ed intitolata Pam & Tommy, di sicuro da non perdere!