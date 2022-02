“Il mio ingresso a Uomini e Donne”: Gemma Galgani condivide la foto ricordo, era il 2010 quando è iniziata la sua avventura nella trasmissione di Canale 5.

Non c’è alcun dubbio, è lei la regina indiscussa del Trono Over. Gemma Galgani è ormai una delle protagoniste assolute di Uomini e Donne, da tantissimi anni. I continui battibecchi con Tina Cipollari rappresentano ormai una caratteristica del programma, appuntamento fisso dei telespettatori di Canale 5. Ma ricordate quando è arrivata Gemma in trasmissione?

Era il 2010 quando Maria De Filippi ha introdotto il “trono Over” nella trasmissione e, proprio nello stesso anno, ha fatto il suo ingresso Gemma. Sono ben 12 anni, quindi, che la dama torinese prova a cercare il vero amore in tv. Su Instagram, qualche ora fa, la Galgani ha condiviso proprio un ricordo degli inizi di questa magica avventura. Diamo un’occhiata alla foto ricordo che ha emozionato tutti.

Gemma Galgani, ricordate il suo ingresso a Uomini e Donne? Era il 2010

“Eccomi in seconda fila nel parterre di Uomini e Donne , vicino alla mia mitica amica Loredana e poi inizio a parlare di me, quelle poche parole di presentazione che furono il mio biglietto da visita nella nuova avventura in TV…”. Con queste parole, Gemma Galgani ricorda il suo ingresso a Uomini e Donne. Era il 2010 quando la dama torinese ha iniziato la sua avventura in studio, che dura da ben 12 anni. Su Instagram, Gemma ha condiviso uno scatto che risale proprio al primo giorno nella trasmissione di Maria De Filippi. Eccola seduta in seconda fila, a patire da sinistra:

Come si legge nel post condiviso sui social, Gemma ripercorrerà il suo percorso nella trasmissione sul magazine ufficiale di Uomini e Donne. La dama condividerà i suoi ricordi di quel primo periodo, con l’entusiasmo che la caratterizza in ogni cosa che fa. E voi, ricordate i primi passi della Galgani nello studio di Canale 5? Se volete rivivere tutte le emozioni passate, non potete non acquistare Uomini e Donne Magazine!