Beautiful Anticipazioni: Steffy e Liam nascondono il tradimento, ma tutto verrà fuori perché lei… clamoroso colpo di scena nelle prossime puntate.

Un triangolo infinito, quello tra Liam, Hope e Steffy. Si, perché proprio quando tutto sembra procedere per il verso giusto, il giovane Spencer cade nuovamente in tentazione, tornando tra le braccia della sua ex. Stavolta, però, è stata “colpa” del bacio tra Thomas e quella che lui credeva essere Hope, ma era il manichino con le sue sembianze. L’inganno è stato svelato ma un tradimento c’è stato davvero: come si comporteranno Liam e Steffy?

La figlia di Ridge non ha dubbi: bisogna mantenere il segreto, per salvare il matrimonio tra Liam ed Hope e la sua storia con il dottor Finn. Liam non è del suo stesso avviso, ritenendo di non riuscire a mentire a sua moglie. Ma proprio quando Steffy avrà convinto Liam a tacere, la verità verrà fuori per un motivo incredibile, Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà, continuate a leggere!

Beautiful Anticipazioni, il tradimento di Steffy e Liam salterà fuori presto: ecco come

Doppio tradimento a Beautiful! Liam e Steffy hanno passato la notte insieme, tradendo i rispettivi partner Hope e Finn. Un segreto che i due ex vorrebbero nascondere, ma ben presto accadrà qualcosa di inaspettato. Che obbligherà Steffy a rivelare tutta la verità: la giovane Forrester scoprirà di essere incinta!

A quel punto, inevitabilmente, Steffy sarà costretta a confessare il suo segreto, non essendo sicura della paternità del bambino che porta in grembo. Anche Liam, quindi, dovrà raccontare tutto a Hope, dato che potrebbe ben presto diventare papà di un altro figlio di Steffy. Quest’ultima sente che il papà del piccolo è il suo fidanzato Finn, ma è giusto spazzare via ogni dubbio. Il test di paternità rivelerà la verità!

Ma anche per quanto riguarda il test di paternità e il relativo risultato non mancheranno i colpi di scena. Qualcuno falsificherà i risultati, per un motivo ben preciso… Se siete curiosi di scoprire le nuove anticipazioni di Beautiful continuate a seguirci!