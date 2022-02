“Continueremo a festeggiare insieme”: i due amatissimi attori de Il Segreto sono felicemente fidanzati; la dedica per San Valentino.

Love is in the air, anche su Instagram! Nel giorno dedicato agli innamorati, sulla famosa piattaforma social non si contano i post delle coppie. Dediche su dediche, attraverso le quali anche i personaggi più riservati esprimono il loro amore. Lo ha fatto anche un’amatissima attrice de Il Segreto!

Forse non tutti sanno, infatti, che due dei protagonisti più amati della soap opera spagnola sono felicemente fidanzati. Diamo un’occhiata al dolcissimo post apparso su Instagram: pioggia di likes e cuoricini per loro.

LEGGI ANCHE —->Ne Il Segreto Ramiro è uscito di scena molto presto: oggi dimenticate l’attore così, a distanza di anni è irriconoscibile

Il Segreto, sapevate che i due amatissimi attori della soap sono fidanzati? La dedica per San Valentino

“Madrileno della mia vita! Continueremo a combattere e festeggiare insieme!”. Queste le parole che una delle protagoniste assolute de Il Segreto ha dedicato alla sua dolce metà. Anche lui è stato uno degli attori più amati della serie di Aurora Guerra. Di chi stiamo parlando?

Di Sandra Cervera e Fernando Coronado, che nella soap hanno vestito i panni di Emilia Ulloa e Alfonso Castaneda. I due hanno formato una delle coppie più amate nella serie, ma anche nella vita! Della loro storia se ne parla da anni, anche se potrebbe aver avuto alcune battute d’arresto. In passato, si è parlato anche di un presunto flirt tra l’attrice spagnola ed un altro protagonista de Il Segreto, Pablo Castanon, che aveva il ruolo di Sebastian Ulloa, il fratello di Emilia. Il post condiviso poco fa dalla Cervera, però, sembra spazzare via ogni dubbio: con il suo “Alfonso” l’amore prosegue a gonfie vele!

LEGGI ANCHE —->Uomini e Donne, “Diventeremo genitori”: arriva il magnifico annuncio della coppia

Una pioggia di commenti e likes ha invaso il post, tra i quali spiccano i commenti di alcuni attori de Il Segreto, come Jonas Berami ( Juan Castaneda) e Selu Nieto (Ipolito Miranar). E voi, non trovate che formino una meravigliosa coppia proprio come lo erano Alfonso ed Emilia.