“Ma il cielo è sempre più blu…e anche tu”: aspettano un maschietto, che tenero annuncio!

“Ma il cielo è sempre più blu…e anche tu”: aspettano un maschietto, il tenero annuncio della coppia è arrivato sui social.

“Ma il cielo è sempre più blu… e anche tu”. Con queste parole, seguite da un cuoricino blu, uno dei personaggi più amati del momento ha rivelato il sesso del suo primo figlio. Sarà un maschietto!

In allegato all’annuncio, una meravigliosa foto dei due futuri genitori, uniti in un tenero bacio. La notizia è stata annunciata anche dalla famosissima zia, felice di accogliere il suo primo nipotino. Scopriamo i dettagli di questo lietissimo evento!

Aspettano un maschietto: arriva l’annuncio dell’amatissima coppia, genitori per la prima volta

Fiocco azzurro in arrivo per una delle coppie più affiatate del momento! Ad annunciare il sesso del bebé è stata lei, Francesca Ferragni, sorella della famosa influencer Chiara. Sul suo seguitissimo canale Instagram, Francesca ha svelato di aspettare un maschietto, con una foto di un bacio col futuro papà Riccardo Nicoletti, durante una vacanza sulla neve. Si tratta della sorella minore di Chiara Ferragni, secondogenita di Marco Ferragni e Marina di Guardo: l’ultima figlia è Valentina, nata tre anni dopo Francesca. Francesca e Riccardo, musicista di 40 anni, si sono conosciuti a Cremona e sono insieme dal 2009: Riccardo appare anche in The Ferragnez, la serie di Amazon Prime dedicata alla vita di Chiara Ferragni e Fedez.

E l’arrivo del piccolo renderà zia per la prima volta la famosa imprenditrice digitale Chiara: arriverà un cuginetto per i suoi due figli, Leone e Vittoria! “Ti aspettiamo amore”, è il commento della moglie di Fedez al post della sorella, alla quale è legatissima.

E il post è stato invaso da una pioggia di auguri di familiari, amici e fan, tutti super felici per la notizia. Non ci resta che attendere per scoprire quale nome sceglieranno per il nuovo arrivato a casa Ferragni! Nel frattempo i nostri migliori auguri di cuore per i futuri genitori Francesca e Riccardo!