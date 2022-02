Tananai, occasione a sorpresa per il cantante: colpo di scena, riguarda l’Eurovision Song Contest 2022

Non è riuscito ad evitare l’ultimo posto a Sanremo 2022, ma per Tananai potrebbe esserci addirittura una possibilità all’Eurovision.

La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 forse non resterà impressa nella memoria del pubblico per aver raggiunto il podio col suo brano Sesso occasionale. Eppure, anche dal fondo della classifica finale, Tananai ha saputo trasformare questa avventura una grande lezione di vita per tutti.

Il simpatico cantante 36enne milanese è stato in grado di ritagliarsi ugualmente il suo spazio sfruttando l’arma più potente, quella dell’ironia. Si è preso in giro da solo quando ha esultato e brindato con gli amici nel momento in cui è stato proclamato ultimo in classifica; il suo humor lo sta rendendo sempre più forte sui social e anche le sue ospitate televisive attirano la curiosità di tutti.

Impossibile non restarne conquistati tanto che, a dispetto del risultato determinato dal televoto da casa e dalla giuria, la sua canzone è tra quelle più ascoltate della kermesse in questa fase post Festival.

Ma con lui le sorprese non finiscono di certo qui e nelle ultime ore è accaduto qualcosa di davvero clamoroso: c’entra l’Eurovision!

Tananai, da Sanremo all’Eurovision? L’incredibile proposta

Come ogni anno, saranno i vincitori di Sanremo Mahmood e Blanco a gareggiare all’Eurovision Song Contest. La manifestazione canora riservata agli artisti del vecchio continente si svolgerà in Italia come prevede il regolamento visto che è stata la band italiana dei Maneskin a vincere un anno fa.

Presente ieri sera a Propaganda Live su La7, Tananai ha ammesso candidamente che gli piacerebbe partecipare comunque all’Eurovision. L’account Twitter del programma allora ha scritto: “Se volete vincere l’Eurovision Song Contest, vi ricordiamo che Tananai è libero e disponibile. Rispondete, per favore“, ed ha taggato le ambasciate di vari Paesi europei visto che Tananai non potrà rappresentare l’Italia.

Ebbene, dovete sapere che la richiesta non è rimasta affatto inascoltata: Monika Schmutz Kirgöz, ambasciatrice della Svizzera, a sorpresa ha risposto: “Caro Tananai ti aspetto in Ambasciata per un’audizione e un duetto”.

Sul proprio profilo, l’artista ha poi scherzato: “Io ve lo dico se mi state tirando in mezzo ci rimango male e poi ve la vedete con mia mamma“.

Chissà che il simpaticissimo protagonista di Sanremo 2022 non lasci tutti a bocca aperta proprio dove non ci saremmo aspettati di vederlo!