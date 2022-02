Eurovision Song Contest 2022, non solo Mahmood e Blanco: da Sanremo potrebbero esserci anche loro in gara

All’Eurovision Song Contest 2022, oltre a Mahmood e Blanco, da Sanremo potrebbero arrivare anche loro: ecco di chi stiamo parlando

Dopo il successo della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, sono in corso i preparativi per la nuova edizione dell’Eurovision, che si terrà a Torino a maggio 2022. Mahmood e Blanco rappresenteranno l’Italia, ma potrebbero esserci altri artisti provenienti da Sanremo.

Eurovision Song Contest 2022, altri artisti provenienti da Sanremo: chi sono

L’Eurovision Song Contest è un festival musicale internazionale organizzato ogni anno dai membri dell’Unione europea. La manifestazione canora è nata nel 1956 a Lugano, in Svizzera. Il concorso è stato trasmesso ogni anno senza interruzioni in tutto il mondo, fatta eccezione per il 2020, a causa della pandemia di Covid-19.

È uno dei programmi televisivi musicali a livello internazionale più longevi di sempre, oltre ad essere l’evento non sportivo più seguito al mondo. Il concorso è trasmesso in diretta televisiva sui canali principali e dal 2016 viene trasmesso anche in diretta sul canale ufficiale YouTube.

Quest’anno, in virtù della vittoria dei Maneskin con il brano “Zitti e buoni“, la manifestazione canora si terrà in Italia. L’Eurovision Song Contest 2022 si svolgerà dal 10 al 14 maggio 2022 presso il PalaOlimpico di Torino. L’evento andrà in onda, come ogni anno, su Rai 1, e la conduzione sarà affidata a Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. Il nome dei conduttori è stato ufficializzato durante una serata del Festival di Sanremo 2022.

L’Italia sarà rappresentata da Mahmood e Blanco, che hanno trionfato a Sanremo 2022 con il brano “Brividi“. I due artisti hanno confermato in conferenza stampa la loro presenza all’Eurovision Song Contest.

Mahmood e Blanco, però, potrebbero non essere gli unici artisti provenienti da Sanremo 2022 a partecipare all’Eurovision Song Contest 2022. La Rappresentante di Lista, che a Sanremo si è classificata al sesto posto con il brano “Ciao ciao”, ha cominciato a scherzare su una possibile partecipazione all’Eurovision Song Contest come rappresentante di San Marino. Sul Telegram hanno scritto: “Stiamo veramente e seriamente pensando di candidarci all’Eurovision Song Contest a San Marino”. Addirittura, dopo le parole del Papa a “Che tempo che fa”, avrebbero pensato di rappresentare lo Stato del Vaticano, anche se non è mai stato in gara.