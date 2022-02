L’Eredità, la professoressa Samira si mostra per la prima volta col fidanzato: chi è lui e che lavoro fa

La professoressa de L’Eredità, Samira Lui, è uscita finalmente allo scoperto su Instagram col suo fidanzato: ecco di chi si tratta.

L’abbiamo conosciuta lo scorso autunno come nuova professoressa del quiz show di Rai 1 L’Eredità. Originaria di Udine, Samira Lui ha conquistato in breve tempo il pubblico del programma: merito della sua bellezza esotica e della sua innata simpatia.

Leggi anche—–>>>L’Eredità, chi è la professoressa Samira: età, origini, vita privata e dove l’abbiamo già vista

Figlia di madre italiana e di padre senegalese, la ragazza è approdata alla trasmissione condotta da Flavio Insinna dopo essersi classificata terza a Miss Italia 2017, dove partecipava con la fascia di Miss Friuli Venezia Giulia.

Se fino a poco fa della sua vita privata non si conosceva quasi nulla, nelle ultime ore, probabilmente per celebrare questo San Valentino 2022, Samira si è mostrata per la prima volta col suo fidanzato. I due, insieme da tempo, appaiono innamoratissimi!

Chi è il fidanzato della professoressa Samira Lui: tutto ciò che sappiamo su di lui

Nelle foto e nei video condivisi tramite le storie di Instagram, vediamo che il ragazzo in questione è stato da lei taggato e corrisponde al nome di Luigi Punzo. Su di lui al momento le informazioni non sono tantissime ma è probabile che, avendo resa pubblica la loro storia, d’ora in poi trapeli qualche dettaglio in più.

Leggi anche——>>>L’Eredità, perché Ginevra Pisani ha lasciato il programma?

Curiosando sul suo profilo, si scopre che è un modello ed un luxury concierge. Il suo lavoro comprende mansioni varie all’interno di un albergo: accogliere gli ospiti, assicurarsi della loro sicurezza e di quella dei loro oggetti di valore, controllare che tutto sia pulito e in ordine, insomma far sì che il soggiorno dei clienti dell’hotel sia confortevole il più possibile.

In passato, Luigi e Samira hanno posato insieme per un servizio fotografico sul wedding. In occasione di San Valentino, la coppia ha condiviso con i fan della modella i momenti più belli di una giornata di relax in giro per Roma.

Leggi anche——>>>L’Eredità, per la prima volta arriva un professore: chi è Andrea, età, Instagram e curiosità

Noi li troviamo davvero stupendi e a voi piacciono insieme?