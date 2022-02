GF Vip, “Mi dispiace”: arriva il chiarimento tra Nathaly e Soleil

Colpo di scena al GF Vip: dopo settimane di incomprensioni e battibecchi, Nathaly e Soleil riescono finalmente a chiarire.

La presenza di Delia Duran ha acuito la spaccatura già presente nella casa del GF Vip provocando una divisione molto più netta tra due ‘fazioni’ di concorrenti ben distinte. A fare squadra contro Soleil Sorge, concorrente sin da subito molto discussa, ultimamente sono soprattutto Manila Nazzaro, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo.

Leggi anche—–>>>GF Vip, “Alla fine ho sbagliato tutto io”: lo sfogo di Soleil Sorge

Le tre Vippone si sono schierate in modo abbastanza evidente con la Duran specialmente a proposito di quanto successo con il compagno Alex Belli. Nelle ultime ore però è giunto un chiarimento alquanto inatteso tra la Caldonazzo e la Sorge.

Ricordiamo che nel corso dell’ultima puntata del programma, abbiamo assistito ad un confessionale di Nathaly in cui l’attrice era stata un fiume in piena contro l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dichiarando a chiare lettere di essere a favore di Delia.

Ma ecco che, a sorpresa, le due hanno avuto modo di spiegarsi a vicenda.

GF Vip, Nathaly chiarisce con Soleil e rivela: “Ho subito una cosa come quella di Delia”

Sin dal suo ingresso nel gioco, Nathaly aveva instaurato un rapporto amichevole con Soleil, ma poi qualcosa si era spezzato.

Leggi anche——>>>Nathaly Caldonazzo, ricordate com’era da giovanissima? Lo scatto: com’è cambiata

L’ex primadonna del Bagaglino ha approfittato di un massaggio fatto all’influencer per parlare di quanto accaduto. “Mi dispiace. Se mi faccio perdonare per quel confessionale a caldo? Sì. Io perché comunque ho subito una cosa come quella di Delia. Quindi pensa che sono dalla parte di chi subisce questo. A me non dava fastidio la cosa vostra… Quello che non mi era piaciuto è che tu continuavi ad attaccarla, tipo ‘hai due neuroni’”.

Dal canto suo, Soleil ha cercato di far capire alla coinquilina le motivazioni del suo comportamento: “Anch’io ho subito una situazione così, ma non un tradimento…cose tipo mancanza di rispetto dove non mi è stata detta la verità. Io quelle cose le dicevo in risposta ai suoi…cioè lei mi attaccava in un modo pesantissimo e quindi poi mi veniva automaticamente da rispondere in quel modo lì”.

Entrambe si sono poi trovate d’accordo sugli errori che avrebbe commesso Alex Belli nella sua relazione con la compagna.

Leggi anche—–>>>Dopo anni spunta un retroscena su Soleil Sorge: risale ai tempi di Uomini e Donne, cosa accadde

Sembra quindi essere tornato il sereno tra le due gieffine, secondo voi durerà?