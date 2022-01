Sanremo 2022, chi è Tananai: età, dov’è nato, vero nome, percorso artistico, collaborazioni, brano scelto

Al Festival di Sanremo 2022 partecipa anche l’artista Tananai, arrivato nel podio di Sanremo Giovani ed entrato di diritto tra i big.

Per il terzo anno consecutivo a condurre il Festival di Sanremo ci sarà Amadeus. Il conduttore ha accettato di prendere il timone della Kermesse e sarà affiancato nelle cinque serate da co-conduttori e grandi ospiti.

Proprio Amadeus, ha introdotto per questa edizione una grossa novità. Il podio di Sanremo Giovani è tra i big del Festival di Sanremo 2022. Nella serata del 15 dicembre, a trionfare sono stati Yuman, che ha conquistato il primo posto, Tananai, posizionatosi al secondo posto e al terzo posto troviamo Matteo Romano. Scopriamo qualcosa in più sull’artista Tananai.

Festival di Sanremo 2022, chi è Tananai: età, dov’è nato, vero nome, percorso artistico, Sanremo Giovani

Tananai è il giovane cantante che ha trionfato sul podio di Sanremo Giovani, con il brano Esagerata. L’artista è così tra i big della Kermesse. Il suo nome è Alberto Cotta Ramusino ed è nato a Milano l’8 maggio 1995. Appassionato di musica elettronica fin da adolescente, si dedica alla produzione musicale e nel 2017 pubblica il suo primo album “To Discover And Forget” con lo pseudonimo Not For Us.

In seguito, inizia a scrivere e cantare brani in italiano, per i quali continua a occuparsi anche della produzione. Dopo due anni, nel 2019, cambia il suo nome d’arte in Tananai. Questa scelta sottolinea la sua nuova natura musicale, non più solo produttore, ma anche cantante. Inoltre, questo nome dovrebbe essere un soprannome che gli è stato dato da suo nonno quando era piccolo. E’ nel 2020 che esce il suo primo EP “Piccoli Boati”. Il 2021 è un anno importante per il giovane artista, non solo la pubblicazione di nuovi singoli, ma anche importanti collaborazioni.

Ha infatti collaborato nel brano “Le madri degli altri” di Fedez e nel remix di “Il Boom” di Jovanotti. Tananai nel mese di dicembre arriva tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani e con il brano Esagerata si classifica al secondo posto. L’arrivo sul podio lo porta di diritto in gara tra i big della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo e il brano scelto si intitola Sesso Occasionale.