L’amatissima concorrente del GF si sposa: la proposta in piazza è super romantica, tra baci, abbracci ed emozioni.

Una proposta di matrimonio da sogno, sulle scale di un’enorme piazza deserta. Il video ha emozionato tutti: fan e amici non hanno perso tempo ad invadere il post di cuori, likes e messaggi di auguri. Un’amatissima ex concorrente del GF ha detto si ed è pronta a convolare a nozze!

L’annuncio è arrivato qualche ora fa, proprio nel giorno di San Valentino! “Non serve San Valentino, si”, scrive l’ex gieffina come didascalia del post, condiviso sul suo canale Instagram. Curiosi di scoprire i dettagli di questa meravigliosa notizia? Siete nel posto giusto!

GF , l’ex concorrente si sposa: il video della proposta di matrimonio fa il boom di likes

È diventata nota al grande pubblico grazie alla partecipazione al GF Vip nel 2019: all’interno della casa più spiata della tv aveva trovato anche l’amore, ma la storia nata sotto i riflettori non ha avuto lieto fine. Oggi, però, per lei è arrivato l’amore con la A maiuscola e l’ex concorrente del reality è pronta a convolare a nozze. Di chi parliamo?

Della bellissima Ambra Lombardo, la professoressa protagonista del Grande Fratello 16. Nel corso del reality, la siciliana ha iniziato una storia con Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari. Una storia che ha vissuto alti e bassi, ma che non ha avuto lieto fine. Oggi nel suo cuore c’è Lorenzo Cascino, l’imprenditore che ha rubato il suo cuore e che presto sarà suo marito! Con una proposta super romantica, in ginocchio e con l’anello, Lorenzo ha chiesto ad Ambra di diventare sua moglie e l’ex gieffina non ha potuto che rispondere sì!

Il video, che potete trovare sui social di Ambra Lombardo, è stato invaso dagli auguri di fan e amici, tra i quali spicca il commento di Martina Nasoni, vincitrice dell’edizione del GF in cui è apparsa la Lombardo. Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare i nostri migliori auguri di cuore ai futuri sposi!