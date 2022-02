Un artista dalla comicità unica, Francesco Paolantoni è un personaggio amatissimo dal pubblico: cosa sapete della sua vita privata? Scopriamo insieme qualche dettaglio in più, avete mai visto la sua ex compagna?

Francesco Paolantoni è un grande artista, un personaggio che nel mondo dello spettacolo ha raccolto un enorme successo grazie al suo immenso talento. Un comico per ‘passione’ che bene tiene la scena e conquista il pubblico con la sua sagace spontaneità.

E’ uno dei partecipanti del famosissimo e divertentissimo show in onda su Rai 2, Stasera Tutto è Possibile. A partire da questa sera ritorna in onda la nuovissima edizione dell’amato programma condotto da Stefano De Martino. Francesco Paolantoni è un grande artista, e davanti la cinepresa riesce sempre a conquistare chi ha di fronte. Dai suoi esordi nel mondo televisivo a partire dagli anni ’90, ha ottenuto davvero molto successo. Ma cosa sappiamo invece della sua vita privata? Scopriamo qualcosa in più.

Francesco Paolantoni, i dettagli della sua vita privata: come si chiama e di cosa si occupa la sua ex compagna

La sua carriera artistica è ricca di successo. Francesco Paolantoni è inoltre seguitissimo sui social, dove non perde occasione per interagire con la sua community social. Quanto alla vita privata di Francesco Paolantoni.. Se vi state chiedendo se abbia una moglie o dei figli, la risposta è no. Al momento, da quel che sappiamo Francesco Paolantoni è single.

Ospite a Vieni da Me, da Caterina Balivo, qualche tempo fa l’attore comico ha parlato di una storia d’amore con colei che oggi è una sua ex compagna. Nella sua vita Francesco Paolantoni ha avuto diverse storie, ma quella con Paola Cannatello è stata una storia durata anni durante la quale i due hanno condiviso molto insieme. Cosa sappiamo di Paola Cannatello? L’ex compagna del comico, tempi addietro ha sviluppato un forte interesse ed una grande passione per la scrittura e per il teatro. E di fatti, ad oggi è un’autrice ed un’attrice. Ad oggi i due sono ancora in buoni rapporti.