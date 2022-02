“Ma che siamo Alex Belli e Soleil”: colpo di scena a Uomini e Donne, cosa è successo in studio e cosa c’entra il GF Vip.

Continuano le avventure del trono più famoso della tv. I colpi di scena a Uomini e Donne sono all’ordine del giorno e anche nella puntata di ieri, 14 febbraio 2022, non sono mancati. Oltre alla forte discussione tra Armando e Biagio, c’è stato un episodio che ha catturato l’attenzione dei telespettatori.

Una scena che, in pochi minuti, è diventata virale su tutte le piattaforme social! Cosa c’entrano Alex Belli, Soleil Sorge e il Grande Fratello Vip con Uomini e Donne? Ve lo spieghiamo subito!

Uomini e Donne, scatta il paragone col GF Vip: “Ma che siamo tu Alex Belli e io Soleil?”

Ebbene sì, due tra i programmi più amati e seguiti della nostra tv si sono intrecciati, creando un crossover degno delle migliori serie tv. Stiamo parlando di Uomini e Donne e del GF Vip: curiosi di scoprire cosa è successo?

L’episodio che ha divertito tantissimo il pubblico è avvenuto nella puntata di ieri di Uomini e Donne, quando al centro dello studio c’erano Franco e Carmela. Nonostante fosse il giorno di San Valentino, c’era ben poco amore nell’aria tra i due componenti del trono Over! Secondo Carmela, Franco l’ha tenuta in stand by, chiedendole di aspettare l’evoluzione della sua conoscenza con Teresa. Dal suo canto, il cavaliere specifica di non aver voluto mai nulla di più di un’amicizia con Carmela. Quest’ultima, però, sottolinea come tra i due ci siano state telefonate lunghe anche due ore, non tipiche di due amici.

Ma è proprio all’ennesima ripetizione del termine “amicizia” che Carmela esclama: “Ma dai, ma che amicizia! Ma che siamo al Grande Fratello, tu sei Alex Belli ed io Soleil? Abbiamo l’amicizia artistica?”.

Un paragone che, come potete immaginare, ha scatenato i fan: sul web in tantissimi hanno condiviso la scena, soprattutto su Twitter, negli hashtag dedicati ad entrambe le trasmissioni. Non solo: il video della signora Carmela è stato postato dallo stesso Alex Belli nelle sue stories di Instagram! E voi, state seguendo le vicende del trono Over?