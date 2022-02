Ha recitato nel film Annarè 23 anni fa: com’era Biagio Izzo allora

Biagio Izzo ha recitato in Annarè circa 23 anni fa: ricordate com’era allora? Com’è cambiato negli anni.

In questi anni abbiamo visto Biagio Izzo in numerosi programmi televisivi, ma anche al cinema, a teatro. E’ sicuramente uno dei comici più amati e seguiti, perchè possiede un’arte che non tutti hanno. In tutte le trasmissioni in cui è presente ci fa ridere e divertire, come ci ha fatto ridere in tutti i film in cui ha recitato.

Izzo ha recitato al cinema in Quel ragazzo della curva B, L’amico del cuore, Annaré, Amore a prima vista, Natale sul Nilo, Natale in India, In questo mondo di ladri, Ci sta un francese, un inglese e un napoletano, Un’estate al mare, Un’estate ai Caraibi, Matrimonio al Sud, Natale a 5 stelle, Lockdown all’italiana, I fratelli De Filippo e tantissimi altri ancora, difficile citarli tutti qui. Uno dei primissimi film che l’hanno visto nel cast è Annarè, per la regia di Ninì Grassia. Ma ricordate com’era allora l’attore? Stiamo parlando di circa 23 anni fa.

Biagio Izzo ha recitato nel film di successo Annarè: com’era 23 anni fa

Biagio Izzo è un attore, un comico, un conduttore televisivo. La sua carriera ha avuto inizio quando ha formato il duo comico con un altro cabarettista, Ciro Maggio, la coppia si chiamava Bibì & Cocò. Il duo era famoso nell’ambiente partenopeo grazie alle comparsate sulle emittenti televisive locali.

Izzo ha poi raggiunto il successo con TeleGaribaldi, sull’emittente regionale campana Canale 9, ma si era già fatto conoscere a livello nazionale nel programma Macao condotto da Alba Parietti. In questi anni, oltre a lavorare in televisione in tanti programmi e a recitare in film tv ma anche al cinema, è stato anche concorrente di famosi talent show. Biagio Izzo ha partecipato nel 2006 a Ballando con Le stelle e nel 2021 a Tale e quale show. Come vi abbiamo sopra accennato, uno dei primissimi film in cui ha recitato è Annarè: ricordate com’era allora l’attore?

Biagio Izzo in Annarè, pellicola del 1998, ha interpretato il personaggio di Biagio. Nel cast il protagonista Gigi D’Alessio, Maria Monsè nei panni di Anna e tantissimi altri attori. Da allora sono passati circa 23 anni e ovviamente l’attore era molto più giovane. Voi ricordate il suo personaggio in questo famoso film?