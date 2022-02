Avete mai visto la mamma di Nathaly Caldonazzo? Sui social spunta la foto del passato: le due donne sono davvero incantevoli.

Davvero incredibile il percorso di Nathaly Caldonazzo all’interno della casa del GF Vip, vero? Entrata a far parte del reality di Canale 5 in corso d’opera, l’amatissima attrice e conduttrice ha saputo conquistare le simpatie del pubblico in un vero e proprio batter baleno. E non siamo i soli a dirlo, sia dirlo!

Amatissima dal pubblico italiano, Nathaly Caldonazzo ha dimostrato ampiamente di avere tutte le carte in regola per dimostrarsi una concorrente ‘ad hoc’ del GF Vip. Sarà lei la vincitrice di questa sesta edizione del reality? Chi lo sa! Seppure manchino poco meno di due mesi dall’attesissima finale, i giochi sono ancora apertissimi. Ed è davvero difficile stabilire chi potrà vincere. In attesa di scoprirlo, però, vi chiediamo: avete mai visto la mamma di Nathaly Caldonazzo? Abbiamo spulciato con attenzione il suo canale Instagram nei giorni scorsi. Ed oltre a rintracciare un suo bellissimo scatto da giovanissima, siamo riusciti a rintracciare una foto in compagnia della sua splendida madre. L’avete mai vista? Le due donne sono davvero incantevoli!

Nathaly Caldonazzo, sua mamma è famosissima: l’avete mai vista? Sono bellissime!

Sul suo canale social ufficiale, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, Nathaly Caldonazzo è davvero amatissima. Ed oltre a condividere scatti che la ritraggono nella sua quotidianità, l’amatissima attrice, conduttrice e showgirl è anche solita pubblicare foto in compagnia delle persone più importanti della sua vita. Abbiamo ‘conosciuto’, ad esempio, sua figlia Mia. E non abbiamo nemmeno fare a meno di apprezzare la bellezza della sua mamma.

Diverso tempo fa, infatti, Nathaly Caldonazzo ha condiviso uno scatto del passato in compagnia della sua mamma. Forse non tutti lo sanno, ma stiamo parlando di Leontine Snell, famosa ballerina e coreografa olandese. Voi, però, l’avete mai vista? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, le due donne sono davvero bellissime. Eccole qui insieme:

Diteci la verità: non sono splendide? Le due donne sono davvero legatissime. E questo scatto, seppure del passato, ce ne da ampia conferma.