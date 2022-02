Ricordate tutti gli attori di Beautiful che hanno partecipato a Ballando con le stelle? Solo i veri fan della soap sapranno rispondere.

Il legame tra Beautiful e il nostro Paese è sempre stato fortissimo: in diverse occasioni, il set della soap si è spostato in Italia, regalandoci episodi in alcune meravigliose cornici, come Venezia o Portofino. Ma non è l’unica occasione in cui abbiamo visto gli attori di Beautiful in Italia!

I telespettatori di Ballando con le stelle, infatti, ricorderanno che nel corso degli anni diversi protagonisti della seguitissima soap americana si sono cimentati nella danza proprio sulla pista della trasmissione di Milly Carlucci. Ricordate di chi si tratta?

A Ballando con le stelle hanno danzato vari attori di Beautiful: li ricordate tutti?

Solo i veri fan di Beautiful ricorderanno chi tra gli attori della soap ha partecipato a Ballando con le stelle, il famoso programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Partiamo dall’ultimo che abbiamo visto sulla pista di Ballando: si tratta di Don Diamont, che ha partecipato all’edizione del 2018 del programma. Il tenebroso Bill Spencer ha danzato con la ballerina professionista Hanna Karttunen, la ricordate?

Ma prima di lui abbiamo avuto altri illustri concorrenti, direttamente dal mondo di Beautiful. Molti anni fa, esattamente nel 2006, a Ballando è arrivato Sean Kanan, l’interprete di Deacon Sharpe. A questo proposito, Deacon è tornato a Beautiful proprio di recente nelle puntate di America: i colpi di scena sono tantissimi ed incredibili! Ma torniamo a Ballando con le stelle, dove abbiamo visto danzare anche l’affascinante Ronn Moss, il primo indimenticabile Ridge Forrester: l’attore si è classificato secondo nell’edizione del 2009, in coppia con Sara Di Vaira. Ma non è finita qui!

Anche la meravigliosa Brooke Logan ci ha deliziato con le sue coreografie! Katherine Kelly Lang ha partecipato all’edizione del 2014, ballando con Simone Di Pasquale.

Arriveranno nuovi ballerini dalla famosissima serie tv americana? Chi tra i protagonisti di Beautiful vi piacerebbe vedere nelle vesti di danzatori?